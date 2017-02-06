مصادر "سبق" تنفي ادعاءات الحوثي: لم يتم رصد صواريخ فوق أراضي المملكة

علمت "سبق"، من مصادرها أنه لم يتم رصد أيِّ صاروخ فوق أراضي المملكة.

وأوضحت المصادر أنه في كثير من الحالات التي يزعم فيها الانقلابيون إطلاق صواريخ تجاه المملكة تسقط هذه الصواريخ فوق الأراضي اليمنية، ويزعم الانقلابيون سقوطها داخل المملكة وتدميرها قواعد عسكرية، في محاولاتٍ بائسة للتغطية على فشلهم الميداني أمام التحالف وقوات الشرعية.

يأتي ذلك بعد أن زعمت أبواق إعلامية إيرانية وحوثية، أن ما يُسمى القوة الصاروخية الخاصّة بجماعة الحوثي، أجرت تجربة لصاروخ باليستي بعيد المدى على هدفٍ عسكري في السعودية؛ مستهدفة قاعدة عسكرية سعودية في مدينة المزاحمية؛ قرب الرياض، ضمن أكاذيب نفتها مصادر "سبق".