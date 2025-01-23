مصادر فلسطينية: نقل السفارة الأمريكية للقدس غدًا
أكدت شبكة "القدس" الفلسطينية، أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" سينقل السفارة الأمريكية غدًا من "تل أبيب" إلى "القدس" المحتلة؛ وفقًا لما نشرته اليوم السابع.
ووفقًا للصحيفة فقد ذكرت الشبكة على صفحتها الرسمية على "تويتر"؛ أنها نقلت عن مصادر إسرائيلية قولها: إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" سيعلن غدًا نقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى "القدس".
مصادر فلسطينية: نقل السفارة الأمريكية للقدس غدًا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-01-22
أكدت شبكة "القدس" الفلسطينية، أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" سينقل السفارة الأمريكية غدًا من "تل أبيب" إلى "القدس" المحتلة؛ وفقًا لما نشرته اليوم السابع.
ووفقًا للصحيفة فقد ذكرت الشبكة على صفحتها الرسمية على "تويتر"؛ أنها نقلت عن مصادر إسرائيلية قولها: إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" سيعلن غدًا نقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى "القدس".
22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
08:13 PM
مصادر فلسطينية: نقل السفارة الأمريكية للقدس غدًا
أكدت شبكة "القدس" الفلسطينية، أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" سينقل السفارة الأمريكية غدًا من "تل أبيب" إلى "القدس" المحتلة؛ وفقًا لما نشرته اليوم السابع.
ووفقًا للصحيفة فقد ذكرت الشبكة على صفحتها الرسمية على "تويتر"؛ أنها نقلت عن مصادر إسرائيلية قولها: إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" سيعلن غدًا نقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى "القدس".