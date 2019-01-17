مصدر أمني يكشف حقيقة انتحار خادمة "نيبالية" في الأفلاج

قال: لم نتلق أي بلاغ عن حالة خلال الأسبوع الحالي

نفى مصدر أمني صحة ما تردد خلال الساعات الماضية حول انتشار رسالة مرفق بها مقطع فيديو يتحدث عن عملية انتحار لخادمة نيبالية وقعت عصر اليوم الاثنين بمركز الغيل التابع لمحافظة الأفلاج، وذلك بعد لف حبل على رقبتها وربطه بسقف المنزل.

وقال المصدر: ما ذكر في الرسالة المتداولة غير صحيح ولم نتلق أي بلاغ عن حادثة انتحار خلال هذا الأسبوع بمحافظة الأفلاج، داعياً الجميع إلى التحري في نقل مثل هذه الرسائل وعدم نشرها دون التثبت من صحتها ومصدرها.

وانتشر فيديو يُظهر عملية انتحار خادمة مجهولة الموقع والجنسية، وكان ناشرو الرسالة يشيرون إلى أنها لخادمة نيبالية انتحرت عصر اليوم بمركز الغيل بمحافظة الأفلاج.