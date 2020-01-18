مصدر يكشف أسباب أصوات الطائرات الحربية في سماء الرياض

حلقت في إطار الاستعداد للمشاركة في مناسبة رسمية خلال أيام

أكد مصدر أن الطائرات العسكرية والمقاتلات الحربية التي شاهدها عدد من أهالي الرياض أو سمعوا هدير محركاتها اليوم، تأتي ضمن الاستعدادات والبروفات لأحد العروض التي ستشارك فيها بعض طائرات القوات الجوية خلال مناسبة رسمية يحضرها مسؤولون، في غضون الأيام القادمة.



وكان عدد من أهالي العاصمة الرياض قد تساءلوا في مواقع التواصل عن أسباب أصوات الطائرات الحربية التي حلقت فوق أحيائهم ظهر اليوم.