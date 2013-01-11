مصرع 6 أشخاص اصطدمت مركبتهم بجمل سائب على طريق الرين
باشرت الحادث 6 فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة
لقي 6 أشخاص مصرعهم بسبب اصطدام مركبتهم بجمل سائب على طريق الرين قبل برودان في الرياض.
وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الرياض عبدالله المريبض: "إنَّ حادث تصادم بجمل سائب وقع باتجاه الرين قبل برودان، أدى إلى وفاة 6 أشخاص، وباشر الحادث 6 فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة".
مصرع 6 أشخاص اصطدمت مركبتهم بجمل سائب على طريق الرين
ذياب الشمري
سبق
2017-01-09
لقي 6 أشخاص مصرعهم بسبب اصطدام مركبتهم بجمل سائب على طريق الرين قبل برودان في الرياض.
وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الرياض عبدالله المريبض: "إنَّ حادث تصادم بجمل سائب وقع باتجاه الرين قبل برودان، أدى إلى وفاة 6 أشخاص، وباشر الحادث 6 فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة".
09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
09:24 PM
باشرت الحادث 6 فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة
مصرع 6 أشخاص اصطدمت مركبتهم بجمل سائب على طريق الرين
لقي 6 أشخاص مصرعهم بسبب اصطدام مركبتهم بجمل سائب على طريق الرين قبل برودان في الرياض.
وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الرياض عبدالله المريبض: "إنَّ حادث تصادم بجمل سائب وقع باتجاه الرين قبل برودان، أدى إلى وفاة 6 أشخاص، وباشر الحادث 6 فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة".