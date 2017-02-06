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مصرع معلمة وزوجها في حادث على طريق "بيشة – الخميس"

إصابة ابنتهما ونقلها إلى المستشفى في حالة خطيرة

لقيت معلمة وزوجها مصرعهما بعد نهاية دوام اليوم الاثنين على طريق بيشة خميس مشيط ، وأصيبت ابنتهما إصابة خطيرة نقلت على أثرها لمستشفى الملك عبدالله ببيشة لتلقي العلاج.

 

وقال المتحدث الإعلامي لتعليم بيشة إبراهيم عواض الشمراني: "توفيت معلمة تعمل بمدرسة الجزيرة التابعة لمكتب تعليم خيبر وزوجها الذي يعمل في القطاع العسكري، نسأل الله لهما الرحمة والمغفرة".

 

وأضاف: "أصيبت في الحادث ابنتهما التي تدرس بالمرحلة الابتدائية بالمدرسة نفسها وتم تحويلها في حالة خطرة لمستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة حيث تم استقبال الحالة من قبل مساعدة مدير التعليم أ.فاطمة فيصل ومدير الأمن والسلامة أ.عبدالله شبيب الشهراني و أ.فريدة الدوسري من العلاقات العامة وجارٍ متابعة وضعها الصحي مع الطاقم الطبي بالمستشفى".

 

من جهته، تابع مدير التعليم بمحافظة بيشة نايف بن سلطان الهاجري الحادث مع قيادات الإدارة والجهات المعنية , ووجه بمتابعة حالة الطالبة في المستشفى.

 

وعبّر باسمه واسم أسرة التعليم بالإدارة عن تعازيه لأسرتي المعلمة وزوجها ولمنسوبات وطالبات مدرسة الجزيرة، داعيا الله بالشفاء للطالبة المصابة.

 

وقد تابع الحادث منذ وقوعه مدير الأمن والسلامة أ.عبدالله شبيب ومديرة مكتب خيبر أ. فاطمة عون الشهراني ومشرفات المكتب وقائدة مدرسة الجزيرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصرع معلمة وزوجها في حادث على طريق "بيشة – الخميس"
سبق

لقيت معلمة وزوجها مصرعهما بعد نهاية دوام اليوم الاثنين على طريق بيشة خميس مشيط ، وأصيبت ابنتهما إصابة خطيرة نقلت على أثرها لمستشفى الملك عبدالله ببيشة لتلقي العلاج.

 

وقال المتحدث الإعلامي لتعليم بيشة إبراهيم عواض الشمراني: "توفيت معلمة تعمل بمدرسة الجزيرة التابعة لمكتب تعليم خيبر وزوجها الذي يعمل في القطاع العسكري، نسأل الله لهما الرحمة والمغفرة".

 

وأضاف: "أصيبت في الحادث ابنتهما التي تدرس بالمرحلة الابتدائية بالمدرسة نفسها وتم تحويلها في حالة خطرة لمستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة حيث تم استقبال الحالة من قبل مساعدة مدير التعليم أ.فاطمة فيصل ومدير الأمن والسلامة أ.عبدالله شبيب الشهراني و أ.فريدة الدوسري من العلاقات العامة وجارٍ متابعة وضعها الصحي مع الطاقم الطبي بالمستشفى".

 

من جهته، تابع مدير التعليم بمحافظة بيشة نايف بن سلطان الهاجري الحادث مع قيادات الإدارة والجهات المعنية , ووجه بمتابعة حالة الطالبة في المستشفى.

 

وعبّر باسمه واسم أسرة التعليم بالإدارة عن تعازيه لأسرتي المعلمة وزوجها ولمنسوبات وطالبات مدرسة الجزيرة، داعيا الله بالشفاء للطالبة المصابة.

 

وقد تابع الحادث منذ وقوعه مدير الأمن والسلامة أ.عبدالله شبيب ومديرة مكتب خيبر أ. فاطمة عون الشهراني ومشرفات المكتب وقائدة مدرسة الجزيرة.

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
04:32 PM
إصابة ابنتهما ونقلها إلى المستشفى في حالة خطيرة

مصرع معلمة وزوجها في حادث على طريق "بيشة – الخميس"

A A A
سعود الدعجاني - بيشة
41
38,241

لقيت معلمة وزوجها مصرعهما بعد نهاية دوام اليوم الاثنين على طريق بيشة خميس مشيط ، وأصيبت ابنتهما إصابة خطيرة نقلت على أثرها لمستشفى الملك عبدالله ببيشة لتلقي العلاج.

 

وقال المتحدث الإعلامي لتعليم بيشة إبراهيم عواض الشمراني: "توفيت معلمة تعمل بمدرسة الجزيرة التابعة لمكتب تعليم خيبر وزوجها الذي يعمل في القطاع العسكري، نسأل الله لهما الرحمة والمغفرة".

 

وأضاف: "أصيبت في الحادث ابنتهما التي تدرس بالمرحلة الابتدائية بالمدرسة نفسها وتم تحويلها في حالة خطرة لمستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة حيث تم استقبال الحالة من قبل مساعدة مدير التعليم أ.فاطمة فيصل ومدير الأمن والسلامة أ.عبدالله شبيب الشهراني و أ.فريدة الدوسري من العلاقات العامة وجارٍ متابعة وضعها الصحي مع الطاقم الطبي بالمستشفى".

 

من جهته، تابع مدير التعليم بمحافظة بيشة نايف بن سلطان الهاجري الحادث مع قيادات الإدارة والجهات المعنية , ووجه بمتابعة حالة الطالبة في المستشفى.

 

وعبّر باسمه واسم أسرة التعليم بالإدارة عن تعازيه لأسرتي المعلمة وزوجها ولمنسوبات وطالبات مدرسة الجزيرة، داعيا الله بالشفاء للطالبة المصابة.

 

وقد تابع الحادث منذ وقوعه مدير الأمن والسلامة أ.عبدالله شبيب ومديرة مكتب خيبر أ. فاطمة عون الشهراني ومشرفات المكتب وقائدة مدرسة الجزيرة.

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