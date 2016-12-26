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مصرع وإصابة 54 شخصاً في رحلة استجمام وسط المغرب

جراء انقلاب حافلة كانت تقلهم في طريق عودتهم

 تحولت رحلة استجمام في وسط المغرب إلى كارثة بشرية بعدما لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 45 آخرون بجروح من جراء انقلاب حافلة كانت تقل مجموعة من الشباب في طريق عودتهم من رحلة، وسط المغرب.

 

ووفقاً لـ" فرانس برس"، فإن الحادثة وقعت على الطريق الرابطة بين فاس وسيدي قاسم، الواقعة على بعد 140 كيلومتراً شرقي العاصمة الرباط.


من جانبها ذكرت سلطات مدينة سيدي قاسم أن 15 من الجرحى الذين جرى نقلهم إلى المستشفى، في وضع صحي حرج.


وكانت الحافلة تقل على متنها مجموعة من الشباب صوب مدينة مشرع بلقصيري، بعد رحلة استجمام نظمتها إحدى الجمعيات.

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مصرع وإصابة 54 شخصاً في رحلة استجمام وسط المغرب
سبق

 تحولت رحلة استجمام في وسط المغرب إلى كارثة بشرية بعدما لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 45 آخرون بجروح من جراء انقلاب حافلة كانت تقل مجموعة من الشباب في طريق عودتهم من رحلة، وسط المغرب.

 

ووفقاً لـ" فرانس برس"، فإن الحادثة وقعت على الطريق الرابطة بين فاس وسيدي قاسم، الواقعة على بعد 140 كيلومتراً شرقي العاصمة الرباط.


من جانبها ذكرت سلطات مدينة سيدي قاسم أن 15 من الجرحى الذين جرى نقلهم إلى المستشفى، في وضع صحي حرج.


وكانت الحافلة تقل على متنها مجموعة من الشباب صوب مدينة مشرع بلقصيري، بعد رحلة استجمام نظمتها إحدى الجمعيات.

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
08:36 PM
جراء انقلاب حافلة كانت تقلهم في طريق عودتهم

مصرع وإصابة 54 شخصاً في رحلة استجمام وسط المغرب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 تحولت رحلة استجمام في وسط المغرب إلى كارثة بشرية بعدما لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 45 آخرون بجروح من جراء انقلاب حافلة كانت تقل مجموعة من الشباب في طريق عودتهم من رحلة، وسط المغرب.

 

ووفقاً لـ" فرانس برس"، فإن الحادثة وقعت على الطريق الرابطة بين فاس وسيدي قاسم، الواقعة على بعد 140 كيلومتراً شرقي العاصمة الرباط.


من جانبها ذكرت سلطات مدينة سيدي قاسم أن 15 من الجرحى الذين جرى نقلهم إلى المستشفى، في وضع صحي حرج.


وكانت الحافلة تقل على متنها مجموعة من الشباب صوب مدينة مشرع بلقصيري، بعد رحلة استجمام نظمتها إحدى الجمعيات.

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