مصرع وإصابة 4 من رجال الأمن إثر انقلاب مركبتهم المدنية شرق الحوميات

انفجر إطارها بطريق الرياض السريع وباشر المخفر والإسعاف ونُقلت الحالات

لقي رجل أمن مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرون من زملائه، في حادث انقلاب وقع لمركبتهم المدنية، شرق مركز الحوميات على طريق الرياض السريع.

ووقع الحادث، بحسب التقارير الأولية؛ بسبب انفجار أحد إطارات المركبة التي تقلّ أربعة أشخاص، مما نتح عنه انقلابها، وأسفر ذلك عن وفاة أحدهم في موقع الحادث، وإصابة الثلاثة الآخرين بإصابات متفرقة.

وقد باشر الحادث فرق من مخفر شرطة الحوميات والإسعاف، وتم نقل المصابين لمستشفى الخاصرة؛ لتلقي العلاج اللازم.