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مصرع وافدَيْن في حريق مسكنهما بجنوب الليث

تم نقلهما للمستشفى للكشف وتحديد أسباب الوفاة

لقي عاملان مصرعهما صباح اليوم الجمعة، وذلك في حريق نشب بمسكنهما جنوب محافظة الليث.‬

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أن الدفاع المدني بمحافظة الليث باشر اليوم حادث حريق، نتج منه وفاة عاملَين، عُثر عليهما داخل سكنهما المكون من غرفتين منشأتين على دور واحد.

وقال سرحان: إن حريقًا نشب بأحد الغرف، نتج منه تصاعد كميات من الأدخنة، غطت أرجاء السكن. وقد باشرت فِرق التحقيق الحادث، ونقلت المتوفيَيْن إلى المستشفى للكشف وتحديد أسباب الوفاة، كما تم تسليم الحادث في وقت سابق للجهات المعنية بشرطة محافظة الليث.

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مصرع وافدَيْن في حريق مسكنهما بجنوب الليث
سبق

لقي عاملان مصرعهما صباح اليوم الجمعة، وذلك في حريق نشب بمسكنهما جنوب محافظة الليث.‬

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أن الدفاع المدني بمحافظة الليث باشر اليوم حادث حريق، نتج منه وفاة عاملَين، عُثر عليهما داخل سكنهما المكون من غرفتين منشأتين على دور واحد.

وقال سرحان: إن حريقًا نشب بأحد الغرف، نتج منه تصاعد كميات من الأدخنة، غطت أرجاء السكن. وقد باشرت فِرق التحقيق الحادث، ونقلت المتوفيَيْن إلى المستشفى للكشف وتحديد أسباب الوفاة، كما تم تسليم الحادث في وقت سابق للجهات المعنية بشرطة محافظة الليث.

06 يناير 2017 - 8 ربيع الآخر 1438
11:00 PM
تم نقلهما للمستشفى للكشف وتحديد أسباب الوفاة

مصرع وافدَيْن في حريق مسكنهما بجنوب الليث

A A A
عوض الفهمي - الليث
0
1,760

لقي عاملان مصرعهما صباح اليوم الجمعة، وذلك في حريق نشب بمسكنهما جنوب محافظة الليث.‬

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أن الدفاع المدني بمحافظة الليث باشر اليوم حادث حريق، نتج منه وفاة عاملَين، عُثر عليهما داخل سكنهما المكون من غرفتين منشأتين على دور واحد.

وقال سرحان: إن حريقًا نشب بأحد الغرف، نتج منه تصاعد كميات من الأدخنة، غطت أرجاء السكن. وقد باشرت فِرق التحقيق الحادث، ونقلت المتوفيَيْن إلى المستشفى للكشف وتحديد أسباب الوفاة، كما تم تسليم الحادث في وقت سابق للجهات المعنية بشرطة محافظة الليث.

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