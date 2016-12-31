مصرف الراجحي يعتذر لعملائه عن خطأ في خصم الأقساط

أكّد بحث الحلول مع مؤسسة النقد لتفادي حدوث ذلك مستقبلاً

اعترف مصرف الراجحي، عبر بيان نشره على صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بوجود مشكلة تقنية أدّت إلى عدم خصم جزء الأقساط من بعض العملاء عن شهر نوفمبر؛ ما أدّى إلى تأخر خصمها إلى راتب شهر ديسمبر.

وقال المصرف: "بعد التواصل مع مؤسسة النقد العربي السعودي لبحث الحلول، فإن المصرف يعتذر للعملاء الكرام عن هذا الخطأ، ويرجو من عملائه سرعة التواصل من خلال قنوات المصرف؛ للوصول إلى حلول مرضية للعميل".

وأضاف: "اتخذت الإجراءات اللازمة لتفادي تكرار هذا الخطأ".