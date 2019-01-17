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مصر.. الإطاحة بـ"مختلس سعودي" وإنتربول المملكة يتهيّأ لتسلّمه

استولى على مليون و800 ألف.. وتصريح دخوله لشركة كشف أمره

 قبضت السلطات الأمنية في ميناء الإسكندرية المصري، على مطلوب سعودي للإنتربول متهم في قضية اختلاس.

وذكرت تقارير مصرية أن المطلوب السعودي تم إيقافه في الميناء؛ عقب استخراجه تصريح دخول لإحدى الشركات، وبالكشف عنه من قبل قسم المعلومات الجنائية اتضح أنه مطلوب للإنتربول.

وأشارت إلى أن المتهم مطلوب في قضية اختلاس مبلغ مليون و800 ألف ريال، وهو حالياً موقوف في الإسكندرية؛ لاستكمال الإجراءات القانونية لتسليمه للإنتربول السعودي.

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مصر.. الإطاحة بـ"مختلس سعودي" وإنتربول المملكة يتهيّأ لتسلّمه
سبق

 قبضت السلطات الأمنية في ميناء الإسكندرية المصري، على مطلوب سعودي للإنتربول متهم في قضية اختلاس.

وذكرت تقارير مصرية أن المطلوب السعودي تم إيقافه في الميناء؛ عقب استخراجه تصريح دخول لإحدى الشركات، وبالكشف عنه من قبل قسم المعلومات الجنائية اتضح أنه مطلوب للإنتربول.

وأشارت إلى أن المتهم مطلوب في قضية اختلاس مبلغ مليون و800 ألف ريال، وهو حالياً موقوف في الإسكندرية؛ لاستكمال الإجراءات القانونية لتسليمه للإنتربول السعودي.

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
11:26 AM
استولى على مليون و800 ألف.. وتصريح دخوله لشركة كشف أمره

مصر.. الإطاحة بـ"مختلس سعودي" وإنتربول المملكة يتهيّأ لتسلّمه

A A A
خالد علي - نيويورك
16
27,329

 قبضت السلطات الأمنية في ميناء الإسكندرية المصري، على مطلوب سعودي للإنتربول متهم في قضية اختلاس.

وذكرت تقارير مصرية أن المطلوب السعودي تم إيقافه في الميناء؛ عقب استخراجه تصريح دخول لإحدى الشركات، وبالكشف عنه من قبل قسم المعلومات الجنائية اتضح أنه مطلوب للإنتربول.

وأشارت إلى أن المتهم مطلوب في قضية اختلاس مبلغ مليون و800 ألف ريال، وهو حالياً موقوف في الإسكندرية؛ لاستكمال الإجراءات القانونية لتسليمه للإنتربول السعودي.

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