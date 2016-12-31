مصر.. تأييد حكم الاستمرار في تنفيذ اتفاقية "تيران وصنافير"

بعد يومين من إعلان موافقة مجلس الوزراء المصري عليها

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، برفض الاستئناف على حكم وقف تنفيذ بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وأيدت المحكمة حكم أول درجة بالاستمرار في تنفيذ الاتفاقية، وأوقفت تنفيذ حكم القضاء الإداري.

وكانت محكمة للأمور المستعجلة قضت في سبتمبر الماضي بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، وطعن محامون على الحكم وفق صحيفة "المصري اليوم".

ووقعت السعودية ومصر في أبريل الماضي، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، وأقام عدد من المحامين المصريين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكماً ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة الممثلة للحكومة، طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.‏‫

وقررت المحكمة الإدارية العليا، يوم الاثنين الماضي، حجز طعن هيئة قضايا الدولة للحكم في جلسة 16 يناير المقبل.

وأوصى تقرير هيئة المفوضين، الذي صدر في ديسمبر الجاري، بتأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية بشأن ترسيم الحدود البحرية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

ووافق مجلس الوزراء المصري، الخميس الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة.