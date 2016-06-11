مصر .. تدشين مقر للفتوى في مترو الأنفاق بالقاهرة

في تجربة جديدة، تدشن مصر مقرًّا للفتوى في مترو الأنفاق بالعاصمة القاهرة، وذلك بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في معرفة أي فتوى بدلًا من الذهاب لمقر مشيخة الأزهر أو دار الإفتاء.

وحسب موقع "بوابة الأهرام": أعلن المتحدث باسم الشركة المصرية لمترو الأنفاق "أحمد عبد الهادى بكير"، الانتهاء من تجهيز مقر الفتوى في شكل تراث إسلامي بمحطة مترو الشهداء وسط العاصمة القاهرة.

وأكد "عبد الهادى" أنه سيتم البدء في تدشين المقر خلال أيام، مضيفًا أنه سيتم وضع منظومة عمل داخل المقر بحيث يتواجد يوميًّا بداخله شيوخ من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، لإفتاء المواطنين في أي أسئلة أو فتاوى دينية؛ لنشر تعاليم الدين الإسلامي الصحيح وبمواعيد عمل منتظمة وبصفة يومية.

وكان قد تم الاتفاق بين "المهندس علي الفضالي" رئيس شركة مترو الأنفاق، و"الدكتور محيي الدين عفيفى" الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، على تدشين هذا المقر.

وأضاف "بكير" أن وُعَّاظ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف متواجدون بصفة يومية بمحطات مترو الأنفاق عقب صلاة العصر، وذلك لتقديم برامج دعوية من خلال الإذاعة الداخلية للمترو بشكل يومى، بحيث يستمع الركاب أثناء وجودهم في محطات المترو لهذه البرامج التى يلقيها وعاظ الأزهر يوميًّا.

