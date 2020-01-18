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كأس إفريقيا: مصر تسقط بفخ التعادل السلبي.. وغانا تتصدر

سقط المنتخب المصري بفخ التعادل السلبي أمام نظيره المنتخب المالي في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين على ملعب "بور جونتي" في ختام الجولة الأولى للمجموعة الرابعة لبطولة أمم إفريقيا المقامة فعالياتها حالياً بالغابون.


وبات عصام الحضري حارس المنتخب المصري أكبر لاعب في تاريخ كأس أمم إفريقيا حيث يبلغ من العمر حالياً 44 عاماً واستطاع خلالها المساهمة في قيادة منتخب بلاده للفوز بثلاثة ألقاب إفريقية على التوالي أعوام 2006 و2008 و2010.


وفي افتتاح مباريات المجموعة فازت غانا على نظيرتها منتخب أوغندا بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيمت أحداثه على ملعب "بور جانتي".

سجل هدف الانتصار الوحيد لمنتخب غانا لاعبه أندريه أيو في الدقيقة 32 من ركلة جزاء.
بذلك يتصدر المنتخب الغاني المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط فيما تقاسم المنتخبان المصري والمالي المركز الثاني بنقطة واحدة وحل منتخب أوغندا في المركز الأخير من دون نقاط.
    
 

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كأس إفريقيا: مصر تسقط بفخ التعادل السلبي.. وغانا تتصدر
سبق

سقط المنتخب المصري بفخ التعادل السلبي أمام نظيره المنتخب المالي في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين على ملعب "بور جونتي" في ختام الجولة الأولى للمجموعة الرابعة لبطولة أمم إفريقيا المقامة فعالياتها حالياً بالغابون.


وبات عصام الحضري حارس المنتخب المصري أكبر لاعب في تاريخ كأس أمم إفريقيا حيث يبلغ من العمر حالياً 44 عاماً واستطاع خلالها المساهمة في قيادة منتخب بلاده للفوز بثلاثة ألقاب إفريقية على التوالي أعوام 2006 و2008 و2010.


وفي افتتاح مباريات المجموعة فازت غانا على نظيرتها منتخب أوغندا بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيمت أحداثه على ملعب "بور جانتي".

سجل هدف الانتصار الوحيد لمنتخب غانا لاعبه أندريه أيو في الدقيقة 32 من ركلة جزاء.
بذلك يتصدر المنتخب الغاني المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط فيما تقاسم المنتخبان المصري والمالي المركز الثاني بنقطة واحدة وحل منتخب أوغندا في المركز الأخير من دون نقاط.
    
 

18 يناير 2017 - 20 ربيع الآخر 1438
12:39 AM

كأس إفريقيا: مصر تسقط بفخ التعادل السلبي.. وغانا تتصدر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سقط المنتخب المصري بفخ التعادل السلبي أمام نظيره المنتخب المالي في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين على ملعب "بور جونتي" في ختام الجولة الأولى للمجموعة الرابعة لبطولة أمم إفريقيا المقامة فعالياتها حالياً بالغابون.


وبات عصام الحضري حارس المنتخب المصري أكبر لاعب في تاريخ كأس أمم إفريقيا حيث يبلغ من العمر حالياً 44 عاماً واستطاع خلالها المساهمة في قيادة منتخب بلاده للفوز بثلاثة ألقاب إفريقية على التوالي أعوام 2006 و2008 و2010.


وفي افتتاح مباريات المجموعة فازت غانا على نظيرتها منتخب أوغندا بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيمت أحداثه على ملعب "بور جانتي".

سجل هدف الانتصار الوحيد لمنتخب غانا لاعبه أندريه أيو في الدقيقة 32 من ركلة جزاء.
بذلك يتصدر المنتخب الغاني المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط فيما تقاسم المنتخبان المصري والمالي المركز الثاني بنقطة واحدة وحل منتخب أوغندا في المركز الأخير من دون نقاط.
    
 

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