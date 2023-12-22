مصر تشهد أغرب حالات للخلع والطلاق

شهدت محاكم الأسرة بمصر أغرب حالات الخلع والطلاق طالب فيها عدد من الزوجات بالخلع والطلاق لأسباب متفاوتة والبعض منها يبدو غريباً.



ووفقاً لما ذكرته" اليوم السابع" تحتل مصر مركزاً متقدماً بين دول العالم في الطلاق، بعدما ارتفعت معدلاته في السنوات الأخيرة، حيث تشهد المحاكم عديداً من دعاوى الخلع وطلب الطلاق الطريفة والغريبة، مع طلب بعض الزوجات إنهاء عقد الزواج لأسباب غريبة إلى حد كبير.



وكان من ضمن تلك الحالات الغريبة إقامة امرأة تبلغ من العمر 75 سنة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، ضد زوجها البالغ 81 سنة، تطالب فيها بالخلع بعدما فشلت-على حد تعبيرها- في إثبات طلاقها منه ثلاث مرات بشكل رسمي، لأنها "تخشى ألا تقيم حدود الله"، على حد قولها في الدعوى.