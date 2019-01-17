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مصر تعود للبطولة الإفريقية بمواجهة قوية أمام مالي

في ختام مباريات الجولة الأولى

تختتم مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس إفريقيا بمواجهتين، يلعب في إحداهما غانا أمام أوغندا السابعة مساء، ويخوض منتخب مصر مواجهة أمام مالي في العاشرة مساء.
 
غانا - أوغندا
 بعد نحو (39 عامًا) من مباراتهما الحاسمة على لقب البطولة، يصطدم المنتخبان الغاني والأوغندي لكرة القدم في بداية مسيرتَيْهما بالنسخة الـ31 من بطولات كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في الغابون.


 ويتطلع كلا المنتخبين إلى انطلاقة قوية في بداية مشواره بهذه النسخة، وذلك في مواجهة قد تحسم بشكل كبير مصير كل من الفريقين في البطولة الحالية.


 وكان المنتخب الغاني قد أنهى مسيرته في النسخة الماضية من البطولة الإفريقية، التي استضافتها غينيا الاستوائية قبل عامين، بالخسارة أمام نظيره الإيفواري بركلات الترجيح في نهائي البطولة.
وفي المقابل، يتطلع المنتخب الأوغندي إلى الهدف نفسه، وهو إحراز النقاط الـ3 في مباراة الثلاثاء؛ لتقديم عودة قوية إلى النهائيات التي غاب عنها على مدار (39 عامًا).
 
 مصر - مالي
 يعود منتخب مصر مجددًا للمشاركة بالعرس القاري، عقب 3 نسخ من الغياب عن الحضور بمنافساتها.


 المصريون اعتادوا على استهلال مشوارهم بقوة؛ إذ حققوا 16 انتصارًا وتعادلاً وحيدًا، وتلقوا 5 هزائم على مدار بداياتهم في 22 نسخة سابقة بتاريخ مشاركاتهم بأمم إفريقيا.


أما منتخب مالي فيعلم صعوبة المجموعة، ويسعى لتحقيق انطلاقة جيدة في أول المشوار. 
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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مصر تعود للبطولة الإفريقية بمواجهة قوية أمام مالي
سبق

تختتم مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس إفريقيا بمواجهتين، يلعب في إحداهما غانا أمام أوغندا السابعة مساء، ويخوض منتخب مصر مواجهة أمام مالي في العاشرة مساء.
 
غانا - أوغندا
 بعد نحو (39 عامًا) من مباراتهما الحاسمة على لقب البطولة، يصطدم المنتخبان الغاني والأوغندي لكرة القدم في بداية مسيرتَيْهما بالنسخة الـ31 من بطولات كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في الغابون.


 ويتطلع كلا المنتخبين إلى انطلاقة قوية في بداية مشواره بهذه النسخة، وذلك في مواجهة قد تحسم بشكل كبير مصير كل من الفريقين في البطولة الحالية.


 وكان المنتخب الغاني قد أنهى مسيرته في النسخة الماضية من البطولة الإفريقية، التي استضافتها غينيا الاستوائية قبل عامين، بالخسارة أمام نظيره الإيفواري بركلات الترجيح في نهائي البطولة.
وفي المقابل، يتطلع المنتخب الأوغندي إلى الهدف نفسه، وهو إحراز النقاط الـ3 في مباراة الثلاثاء؛ لتقديم عودة قوية إلى النهائيات التي غاب عنها على مدار (39 عامًا).
 
 مصر - مالي
 يعود منتخب مصر مجددًا للمشاركة بالعرس القاري، عقب 3 نسخ من الغياب عن الحضور بمنافساتها.


 المصريون اعتادوا على استهلال مشوارهم بقوة؛ إذ حققوا 16 انتصارًا وتعادلاً وحيدًا، وتلقوا 5 هزائم على مدار بداياتهم في 22 نسخة سابقة بتاريخ مشاركاتهم بأمم إفريقيا.


أما منتخب مالي فيعلم صعوبة المجموعة، ويسعى لتحقيق انطلاقة جيدة في أول المشوار. 
 

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
07:00 AM
في ختام مباريات الجولة الأولى

مصر تعود للبطولة الإفريقية بمواجهة قوية أمام مالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تختتم مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس إفريقيا بمواجهتين، يلعب في إحداهما غانا أمام أوغندا السابعة مساء، ويخوض منتخب مصر مواجهة أمام مالي في العاشرة مساء.
 
غانا - أوغندا
 بعد نحو (39 عامًا) من مباراتهما الحاسمة على لقب البطولة، يصطدم المنتخبان الغاني والأوغندي لكرة القدم في بداية مسيرتَيْهما بالنسخة الـ31 من بطولات كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في الغابون.


 ويتطلع كلا المنتخبين إلى انطلاقة قوية في بداية مشواره بهذه النسخة، وذلك في مواجهة قد تحسم بشكل كبير مصير كل من الفريقين في البطولة الحالية.


 وكان المنتخب الغاني قد أنهى مسيرته في النسخة الماضية من البطولة الإفريقية، التي استضافتها غينيا الاستوائية قبل عامين، بالخسارة أمام نظيره الإيفواري بركلات الترجيح في نهائي البطولة.
وفي المقابل، يتطلع المنتخب الأوغندي إلى الهدف نفسه، وهو إحراز النقاط الـ3 في مباراة الثلاثاء؛ لتقديم عودة قوية إلى النهائيات التي غاب عنها على مدار (39 عامًا).
 
 مصر - مالي
 يعود منتخب مصر مجددًا للمشاركة بالعرس القاري، عقب 3 نسخ من الغياب عن الحضور بمنافساتها.


 المصريون اعتادوا على استهلال مشوارهم بقوة؛ إذ حققوا 16 انتصارًا وتعادلاً وحيدًا، وتلقوا 5 هزائم على مدار بداياتهم في 22 نسخة سابقة بتاريخ مشاركاتهم بأمم إفريقيا.


أما منتخب مالي فيعلم صعوبة المجموعة، ويسعى لتحقيق انطلاقة جيدة في أول المشوار. 
 

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