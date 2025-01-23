مصر تمدد مشاركتها العسكرية في التحالف العربي بقيادة السعودية

بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني بالقاهرة

ذكر بيان للرئاسة المصرية اليوم أن مجلس الدفاع الوطني قرر في اجتماع برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمديد مشاركة القوات المسلحة في عمليات عسكرية خارج البلاد.

ويأتي ذلك إعمالاً للمادة 152 من الدستور المصري، التي تشترط أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، على إرسال قوات في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.

وجاء في بيان الرئاسة المصرية وفقا لما ذكره عدد من وسائل الإعلام المصرية والعربية أن المجلس وافق على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب.

الجدير بالذكر أن القاهرة قد أرسلت سفنا بحرية إلى باب المندب لحماية الممر الملاحي ومكافحة تهريب الأسلحة في مارس عام 2015، ضمن عمليات التحالف العربي في اليمن الذي تقوده السعودية.