مضبوطات وكر الهالكيْن في جدة تكشف عن خطورتهما وأهمية الضربة الاستباقية

كشفت المضبوطات التي ضبطتها الأجهزة الأمنية داخل وكر الإرهابييْن اللذين هلكا بعد مداهمتهما وتضييق الخناق عليهما في حي الحرازات بمحافظة جدة صباح اليوم ، عن خطورتهما.

وأظهر فيديو نشرته قناة الإخبارية جانبا من المضبوطات داخل الاستراحة التي هلك فيها الإرهابيان، من بينها أسلحة رشاشة وذخيرة إضافة لمواد يشتبه بأنها تستخدم في تصنيع المتفجرات .

وكان الإرهابيان قد اتجها إلى الانتحار باستخدام الأحزمة الناسفة عقب محاصرتهما من رجال الأمن ، حيث رفضا في البداية تسليم أنفسهما واتجها لإطلاق النار على رجال الأمن الذين تعاملوا وفق ما يقتضيه الموقف قبل أن يضطر الإرهابيان إلى تفجير نفسيهما بعد فشل محاولات الهروب.

يشار إلى أن قوات الأمن نفذت ضربة استباقية مماثلة قبل عدة أيام في العاصمة الرياض ، أسفرت عن مقتل إرهابيين آخرين ، حيث تأتي هذه الضربات الاستباقية للقضاء على الإرهابيين وتخليص الوطن من شرورهم ومخططاتهم الإجرامية ، فيما أبرزت العمليات نجاح العمليات الأمنية بتوفيق الله ثم التخطيط والتدريب والتأهيل الكبير لرجال الأمن وخبراتهم في مجالات مكافحة الإرهاب.