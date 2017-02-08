مطار أبها.. إحباط تهريب 1.4 كيلو من الهيروين قادمة للمملكة

مُخبّأة في مكان أُعِد خصيصاً لها أسفل حقيبة ووُضعت بـ8 أكياس

تَمَكّن جمرك مطار أبها، من إحباط محاولة تهريب (1.44) كيلوجرام وأربعة وأربعون جراماً من مادة الهيروين، عُثِر عليها مُخبّأة مع أحد القادمين إلى المملكة عبر المطار.

وتفصيلاً، قال فهد السلمي مدير جمرك مطار أبها: عند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية لأحد القادمين إلى المملكة عبر إحدى الرحلات التي وصلت للمطار عُثر على تلك الكمية من الهيروين مُخفاة في مخبأ أُعد خصيصاً لغرض التهريب في أسفل الحقيبة التي كانت معه؛ حيث عُثِر بداخل هذا المخبأ على 8 أكياس بلاستيكية صغيرة تحتوي على مادة الهيروين.