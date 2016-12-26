النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مطار الرياض.. الإيقاع باثنين أخفيا 4 كيلو ذهب أسفل ملابسهما الداخلية

"الفهيد": مخالفة صريحة وهدفهما التهرب من الرسوم الجمركية المستحقة

أحبط  جمرك مطار الملك خالد الدولي محاولتين لتهريب أربعة كيلوجرامات من الذهب المشغول، حيث عُثر عليها مخبأة مع مسافرين قدما إلى المملكة عبر المطار.

وقال مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي الأستاذ سلطان الفهيد: "عُثر أولاً مع أحد القادمين على كيلوجرامين من الذهب المشغول كانت مخبأة بشكل شخصي أسفل الملابس الداخلية التي كان يرتديها، وذلك بعد وضع شريط لاصق لتثبيتها في منطقة الإخفاء".

وأضاف: "بنفس طريقة التهريب السابقة عُثر على كيلوجرامين آخرين من الذهب المشغول مع مسافر آخر قدم إلى المملكة عبر إحدى الرحلات، وقد اتخذت الإجراءات اللازمة حيال ذلك".

وأردف مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي: "كان القصد من تهريب الذهب المشغول هو التهرب من الرسوم الجمركية المستحقة على كمية الذهب، بالإضافة إلى أن نظام مكافحة غسل الأموال ينص في مادته "16" على أنه يجب على كل مسافر سواءً كان مغادراً أو قادماً إلى المملكة ويحمل مبالغ نقدية أو معادن ثمينة بما فيها "الذهب والمجوهرات" تزيد قيمتها على 60 ألف ريال سعودي يجب الإقرار عنها وتعبئة نموذج الإقرار لدى الجمرك، علماً بأن عدم الإقرار يُعد مخالفة صريحة تعرض حاملها للمساءلة القانونية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مطار الرياض.. الإيقاع باثنين أخفيا 4 كيلو ذهب أسفل ملابسهما الداخلية
سبق

أحبط  جمرك مطار الملك خالد الدولي محاولتين لتهريب أربعة كيلوجرامات من الذهب المشغول، حيث عُثر عليها مخبأة مع مسافرين قدما إلى المملكة عبر المطار.

وقال مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي الأستاذ سلطان الفهيد: "عُثر أولاً مع أحد القادمين على كيلوجرامين من الذهب المشغول كانت مخبأة بشكل شخصي أسفل الملابس الداخلية التي كان يرتديها، وذلك بعد وضع شريط لاصق لتثبيتها في منطقة الإخفاء".

وأضاف: "بنفس طريقة التهريب السابقة عُثر على كيلوجرامين آخرين من الذهب المشغول مع مسافر آخر قدم إلى المملكة عبر إحدى الرحلات، وقد اتخذت الإجراءات اللازمة حيال ذلك".

وأردف مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي: "كان القصد من تهريب الذهب المشغول هو التهرب من الرسوم الجمركية المستحقة على كمية الذهب، بالإضافة إلى أن نظام مكافحة غسل الأموال ينص في مادته "16" على أنه يجب على كل مسافر سواءً كان مغادراً أو قادماً إلى المملكة ويحمل مبالغ نقدية أو معادن ثمينة بما فيها "الذهب والمجوهرات" تزيد قيمتها على 60 ألف ريال سعودي يجب الإقرار عنها وتعبئة نموذج الإقرار لدى الجمرك، علماً بأن عدم الإقرار يُعد مخالفة صريحة تعرض حاملها للمساءلة القانونية".

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
12:29 PM
"الفهيد": مخالفة صريحة وهدفهما التهرب من الرسوم الجمركية المستحقة

مطار الرياض.. الإيقاع باثنين أخفيا 4 كيلو ذهب أسفل ملابسهما الداخلية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
13
14,488

أحبط  جمرك مطار الملك خالد الدولي محاولتين لتهريب أربعة كيلوجرامات من الذهب المشغول، حيث عُثر عليها مخبأة مع مسافرين قدما إلى المملكة عبر المطار.

وقال مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي الأستاذ سلطان الفهيد: "عُثر أولاً مع أحد القادمين على كيلوجرامين من الذهب المشغول كانت مخبأة بشكل شخصي أسفل الملابس الداخلية التي كان يرتديها، وذلك بعد وضع شريط لاصق لتثبيتها في منطقة الإخفاء".

وأضاف: "بنفس طريقة التهريب السابقة عُثر على كيلوجرامين آخرين من الذهب المشغول مع مسافر آخر قدم إلى المملكة عبر إحدى الرحلات، وقد اتخذت الإجراءات اللازمة حيال ذلك".

وأردف مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي: "كان القصد من تهريب الذهب المشغول هو التهرب من الرسوم الجمركية المستحقة على كمية الذهب، بالإضافة إلى أن نظام مكافحة غسل الأموال ينص في مادته "16" على أنه يجب على كل مسافر سواءً كان مغادراً أو قادماً إلى المملكة ويحمل مبالغ نقدية أو معادن ثمينة بما فيها "الذهب والمجوهرات" تزيد قيمتها على 60 ألف ريال سعودي يجب الإقرار عنها وتعبئة نموذج الإقرار لدى الجمرك، علماً بأن عدم الإقرار يُعد مخالفة صريحة تعرض حاملها للمساءلة القانونية".

شارك برأيك
17
34

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
2,289
1 %

1 %

20 ديسمبر
3,121
1200

1200

17 ديسمبر
5,799
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
4,064

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

الميزانية.. والاقتصاد الأزرق

الميزانية.. والاقتصاد الأزرق

نايف الحربي
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

محمد الصيـعري
قراءات في الميزانية

قراءات في الميزانية

صالح المسلّم
(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

عبدالرحمن المرشد
حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

ماجد الحربي
افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

نايف معلا
أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة