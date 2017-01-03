مطار الرياض يدشن خدمة "اسألني" داخل صالات المغادرة

تقدمها كوادر سعودية شابة على مدار الساعة لمساعدة المسافرين

دشن مطار الملك خالد الدولي خدمة "اسألني" الجديدة التي تهدف إلى تقديم الإرشاد والمساعدة لضيوف المطار.

وأفاد مدير عام مطار الملك خالد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض عبد العزيز بن سعد أبوحربة أنه تم تأهيل كوادر شابة سعودية على مدار الساعة لتقديم المساعدة لطالب المعلومة داخل صالات المغادرة (١-٢)، عن طريق توفير منصات مخصصة لهذه الخدمة.



وتعتبر هذه الخدمة إحدى الخدمات التي يدشنها المطار مع بداية عام ٢٠١٧، وضمن أهداف المطار لتقديم أفضل الخدمات لضيوفه.