مطار جدة.. فريق طبي ينجح في إنعاش قلب معتمرة ثمانينية

قبل أن يتم نقلها إلى مجمع الملك عبدالله لمتابعة حالتها الصحية

نجح فريق طبي بمستوصف مجمع الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، مساء أمس، في إجراء إنعاش قلبي رئوي لمعتمرة باكستانية (82 عاماً)، قبل نقلها إلى مجمع الملك عبدالله الطبي؛ لمتابعة حالتها الصحية هناك.

وأوضحت مصادر "سبق" أن المعتمرة كانت في طريقها إلى بلادها، بعد أن أدّت مناسك العمرة، لكنها تعرّضت لعارض صحي استدعى نقلها إلى المستوصف؛ حيث كانت تعاني من توقّف التنفس والنبض، وتم التدخل السريع من قبل الفريق الطبي المناوب، وعمل إنعاش قلبي رئوي، وبفضل من الله تم إرجاع النبض والتنفس عن طريق أنبوب التنفس الصناعي، وباستخدام أدوية عربة الإنعاش، وتم نقل المريضة فوراً إلى مجمع الملك عبدالله، وهي على قيد الحياة.