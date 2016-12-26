مطالبات بالدوام الشتوي.. و "تعليم الأفلاج": عملنا استفتاءً ولا تغيير للوقت

أولياء أمور الطلاب والطالبات غاضبون من القرار ويدعون الوزارة للتدخل

أثار الاستفتاء الذي أجرته إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج حول مواصلة العمل بجميع مدارسها بالنظام الصيفي حتى الآن، استياء وغضب أولياء أمور الطلاب والطالبات الذين طالبوا بتطبيق الدوام الشتوي لبرودة الطقس خلال هذه الأيام التي تشرق فيها الشمس قبل بداية الطابور الصباحي بقرابة عشر دقائق وتقل خلال الأيام القادمة إلى أن يبدأ الطابور الصباحي وجزء من الحصة الأولى قبل شروق الشمس التي تظهر عند الساعة 7:13 دقيقة.



وأوضح سعيد الدوسري وهو أحد أولياء الأمور، بأن المحافظات المجاورة لهم طبقت الدوام الشتوي بجميع مدارسها منذ قرابة شهرين، مؤكداً على ضرورة تطبيق الدوام الشتوي في مدارس الأفلاج حفاظاً على صحة أبنائهم خصوصا أن الأجواء يزيد بها موجات الصقيع في الصباح الباكر وقد يتعرض الطلاب للأمراض والخمول والإجهاد ويؤثر على مستواهم التعليمي، مشيراً إلى أن الاستفتاء الذي وضعته إدارة تعليم الأفلاج غير دقيق ولم يشاركوا به.



وقال محمد فهد، إنه يعمل خارج المنطقة وأبناؤه يضطرون للذهاب إلى المدرسة سيرًا على الأقدام ومع ارتفاع برودة الجو أصبح يواجه معهم مشكلة البرودة الشديدة ما جعله يمنحهم فرصة الغياب لبعض الأيام التي تشهد موجة من الرياح خوفاً على صحتهم، داعياً وزارة التعليم للتدخل لتغيير القرار.



من جانبها، أوضحت إدارة تعليم الأفلاج وعلى موقعها الإلكتروني قائلة: "اعتمد مدير التعليم في محافظة الأفلاج محمد بن مبارك الزايد استمرار الدوام بالنظام الصيفي في مدارس المحافظة، وذلك نتيجة استفتاء تم طرحه مؤخراً شارك فيه سكان المحافظة من طلاب وأولياء أمور ومعلمين".



وأضاف البيان بأنه سوف يكون موعد الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة 6:45، وبدء الحصة الأولى عند الساعة 7:00، حاثاً أولياء أمور الطلاب والطالبات على الحرص وتوجيه أبنائهم للالتزام بالمواعيد المحددة لما فيه مصلحة العملية التعليمية والتربوية.

