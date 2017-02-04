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مطالبات بتأخير أو تعليق دوام مدارس الرياض غدًا

بسبب انخفاض الحرارة وحرصاً على صحة الطلاب

طالب عدد من أولياء أمور طلاب العاصمة الرياض وزارة التعليم بتأخير دوام يوم غد الأحد أو تعليق الدراسة بسبب الأجواء الباردة التي انخفضت بشكل ملحوظ في الفترة الماضية وسجلت "الصفر المئوي".

وقال أولياء الأمور: "هذه الأجواء ستؤثر حتما على صحة "الطلاب" لاسيما الصغار منهم خاصة في فترة الصباح الباكر".

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة يوم غد الأحد في الرياض "صفر درجة مئوية للصغرى و15 للعظمى".

وتتأثر شبه الجزيرة العربية خلال هذه الأيام بموجة باردة  قادمة من منطقة شمال البحر الأسود ووسط آسيا، ما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير خاصة خلال ساعات الليل حيث تصل إلى ما دون الصفر، وسط توقعات باستمرار هذه الأجواء طوال الأسبوع.

ولا يتمتع طلاب الرياض بالدوام الشتوي كل عام على خلاف طلاب المناطق الاخرى وذلك بسبب الاختناقات المرورية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم تعليم الرياض علي الغامدي لـ"سبق" في وقت سابق أن مدينة الرياض لا يطبق فيها "الدوام الشتوي".
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مطالبات بتأخير أو تعليق دوام مدارس الرياض غدًا
سبق

طالب عدد من أولياء أمور طلاب العاصمة الرياض وزارة التعليم بتأخير دوام يوم غد الأحد أو تعليق الدراسة بسبب الأجواء الباردة التي انخفضت بشكل ملحوظ في الفترة الماضية وسجلت "الصفر المئوي".

وقال أولياء الأمور: "هذه الأجواء ستؤثر حتما على صحة "الطلاب" لاسيما الصغار منهم خاصة في فترة الصباح الباكر".

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة يوم غد الأحد في الرياض "صفر درجة مئوية للصغرى و15 للعظمى".

وتتأثر شبه الجزيرة العربية خلال هذه الأيام بموجة باردة  قادمة من منطقة شمال البحر الأسود ووسط آسيا، ما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير خاصة خلال ساعات الليل حيث تصل إلى ما دون الصفر، وسط توقعات باستمرار هذه الأجواء طوال الأسبوع.

ولا يتمتع طلاب الرياض بالدوام الشتوي كل عام على خلاف طلاب المناطق الاخرى وذلك بسبب الاختناقات المرورية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم تعليم الرياض علي الغامدي لـ"سبق" في وقت سابق أن مدينة الرياض لا يطبق فيها "الدوام الشتوي".
 

04 فبراير 2017 - 7 جمادى الأول 1438
06:06 PM
بسبب انخفاض الحرارة وحرصاً على صحة الطلاب

مطالبات بتأخير أو تعليق دوام مدارس الرياض غدًا

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
53
35,919

طالب عدد من أولياء أمور طلاب العاصمة الرياض وزارة التعليم بتأخير دوام يوم غد الأحد أو تعليق الدراسة بسبب الأجواء الباردة التي انخفضت بشكل ملحوظ في الفترة الماضية وسجلت "الصفر المئوي".

وقال أولياء الأمور: "هذه الأجواء ستؤثر حتما على صحة "الطلاب" لاسيما الصغار منهم خاصة في فترة الصباح الباكر".

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة يوم غد الأحد في الرياض "صفر درجة مئوية للصغرى و15 للعظمى".

وتتأثر شبه الجزيرة العربية خلال هذه الأيام بموجة باردة  قادمة من منطقة شمال البحر الأسود ووسط آسيا، ما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير خاصة خلال ساعات الليل حيث تصل إلى ما دون الصفر، وسط توقعات باستمرار هذه الأجواء طوال الأسبوع.

ولا يتمتع طلاب الرياض بالدوام الشتوي كل عام على خلاف طلاب المناطق الاخرى وذلك بسبب الاختناقات المرورية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم تعليم الرياض علي الغامدي لـ"سبق" في وقت سابق أن مدينة الرياض لا يطبق فيها "الدوام الشتوي".
 

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