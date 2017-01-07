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مطالب بتطوير سوق "مثلث شني" وإيجاد جامع يستوعب المصلين

يقتنص أهالي تهامة قحطان والمناطق القريبة من سوق شني التابع لمركز الفرشة في عسير السوق اليومي بمثلث شني لجلب البهائم والتبضع، وخصوصًا يوم الجمعة، حين يكون السوق مزدحمًا في ساعات الصباح الأولى.

 

وعلى الرغم من تميُّز وازدحام سوق شني، واتجاه أنظار الأهالي والزوار إليه، إلا أنه لم يحظَ بتطور ملحوظ؛ ما يجعل أغلب المتسوقين يخرجون من السوق قبل دخول وقت صلاة الجمعة؛ ليفوزوا بمكان في أحد المساجد القريبة خوفًا من بقائهم تحت أشعة الشمس خارج جامع سوق شني، أو في السلم المؤدي للجامع الذي يعلو السوق والطريق بأكثر من تسعة أمتار.

 

وقال إمام المسجد علي القحطاني إن المسجد بحاجة ماسة للتوسعة، أو إيجاد مكان أوسع.

 

وأكد القحطاني أن أكبر عقبة تواجه توسعة المسجد هو الترسيم الجديد لطريق نجران – جازان، الذي رُسم بالقرب من المسجد.

 

وطالبت مجموعة من المصلين، التقتهم "سبق"، بإيجاد مكان مناسب لجامع متكامل، يخدم المنطقة وزوارها، بعد أن لاحظوا تزايد المصلين من فترة لأخرى.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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مطالب بتطوير سوق "مثلث شني" وإيجاد جامع يستوعب المصلين
سبق

يقتنص أهالي تهامة قحطان والمناطق القريبة من سوق شني التابع لمركز الفرشة في عسير السوق اليومي بمثلث شني لجلب البهائم والتبضع، وخصوصًا يوم الجمعة، حين يكون السوق مزدحمًا في ساعات الصباح الأولى.

 

وعلى الرغم من تميُّز وازدحام سوق شني، واتجاه أنظار الأهالي والزوار إليه، إلا أنه لم يحظَ بتطور ملحوظ؛ ما يجعل أغلب المتسوقين يخرجون من السوق قبل دخول وقت صلاة الجمعة؛ ليفوزوا بمكان في أحد المساجد القريبة خوفًا من بقائهم تحت أشعة الشمس خارج جامع سوق شني، أو في السلم المؤدي للجامع الذي يعلو السوق والطريق بأكثر من تسعة أمتار.

 

وقال إمام المسجد علي القحطاني إن المسجد بحاجة ماسة للتوسعة، أو إيجاد مكان أوسع.

 

وأكد القحطاني أن أكبر عقبة تواجه توسعة المسجد هو الترسيم الجديد لطريق نجران – جازان، الذي رُسم بالقرب من المسجد.

 

وطالبت مجموعة من المصلين، التقتهم "سبق"، بإيجاد مكان مناسب لجامع متكامل، يخدم المنطقة وزوارها، بعد أن لاحظوا تزايد المصلين من فترة لأخرى.

07 يناير 2017 - 9 ربيع الآخر 1438
08:27 PM

مطالب بتطوير سوق "مثلث شني" وإيجاد جامع يستوعب المصلين

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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يقتنص أهالي تهامة قحطان والمناطق القريبة من سوق شني التابع لمركز الفرشة في عسير السوق اليومي بمثلث شني لجلب البهائم والتبضع، وخصوصًا يوم الجمعة، حين يكون السوق مزدحمًا في ساعات الصباح الأولى.

 

وعلى الرغم من تميُّز وازدحام سوق شني، واتجاه أنظار الأهالي والزوار إليه، إلا أنه لم يحظَ بتطور ملحوظ؛ ما يجعل أغلب المتسوقين يخرجون من السوق قبل دخول وقت صلاة الجمعة؛ ليفوزوا بمكان في أحد المساجد القريبة خوفًا من بقائهم تحت أشعة الشمس خارج جامع سوق شني، أو في السلم المؤدي للجامع الذي يعلو السوق والطريق بأكثر من تسعة أمتار.

 

وقال إمام المسجد علي القحطاني إن المسجد بحاجة ماسة للتوسعة، أو إيجاد مكان أوسع.

 

وأكد القحطاني أن أكبر عقبة تواجه توسعة المسجد هو الترسيم الجديد لطريق نجران – جازان، الذي رُسم بالقرب من المسجد.

 

وطالبت مجموعة من المصلين، التقتهم "سبق"، بإيجاد مكان مناسب لجامع متكامل، يخدم المنطقة وزوارها، بعد أن لاحظوا تزايد المصلين من فترة لأخرى.

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