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مطالب بتكثيف دوريات الشرطة قُرب المدارس ابتداء من صباح اليوم

لمنع التجاوزات ومحاصرة ظاهرتَيْ "التفحيط" و"المشاجرات الطلابية"

بدأت استعدادات طلاب وطالبات المدارس في مختلف المراحل الدراسية لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام. ودعا أولياء الأمور إلى تكثيف وجود دوريات الشرطة قُرب المدارس؛ وذلك لمحاصرة ظاهرتَيْ "التفحيط" و"المشاجرات".
 
وتنطلق الاختبارات صباح اليوم الأحد، وسط مخاوف الكثير من أولياء الأمور من التجمهر والمضاربات الجماعية بجوار عدد من المجمعات الدراسية؛ إذ انتشرت بشكل غريب الأسلحة البيضاء مع صغار السن الذين يسيئون استخدامها، ولا يعلمون مدى خطورتها.
 
 ومن جهة أخرى، قدمت الإدارة العامة للمرور نصائح وتحذيرات عده للطلاب ولأولياء الأمور عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، وقالت: إن النوم الكافي يساعدك على أداء اختبارك بتركيز أكبر. كما أكدت أنه "تكثر في فترة الاختبارات التجمعات الشبابية السلبية؛ فاحرص على ابنك المراهق من الاختلاط بهم".
 
 وفي السياق نفسه، وجّهت المديرية العامة للجوازات تغريدة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" موجَّهة للطلاب والطالبات، قالت فيها "أنتم مستقبل الوطن"، وتمنت لهم التوفيق والنجاح في الاختبارات القادمة. 


 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مطالب بتكثيف دوريات الشرطة قُرب المدارس ابتداء من صباح اليوم
سبق

بدأت استعدادات طلاب وطالبات المدارس في مختلف المراحل الدراسية لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام. ودعا أولياء الأمور إلى تكثيف وجود دوريات الشرطة قُرب المدارس؛ وذلك لمحاصرة ظاهرتَيْ "التفحيط" و"المشاجرات".
 
وتنطلق الاختبارات صباح اليوم الأحد، وسط مخاوف الكثير من أولياء الأمور من التجمهر والمضاربات الجماعية بجوار عدد من المجمعات الدراسية؛ إذ انتشرت بشكل غريب الأسلحة البيضاء مع صغار السن الذين يسيئون استخدامها، ولا يعلمون مدى خطورتها.
 
 ومن جهة أخرى، قدمت الإدارة العامة للمرور نصائح وتحذيرات عده للطلاب ولأولياء الأمور عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، وقالت: إن النوم الكافي يساعدك على أداء اختبارك بتركيز أكبر. كما أكدت أنه "تكثر في فترة الاختبارات التجمعات الشبابية السلبية؛ فاحرص على ابنك المراهق من الاختلاط بهم".
 
 وفي السياق نفسه، وجّهت المديرية العامة للجوازات تغريدة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" موجَّهة للطلاب والطالبات، قالت فيها "أنتم مستقبل الوطن"، وتمنت لهم التوفيق والنجاح في الاختبارات القادمة. 


 

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
01:56 AM
لمنع التجاوزات ومحاصرة ظاهرتَيْ "التفحيط" و"المشاجرات الطلابية"

مطالب بتكثيف دوريات الشرطة قُرب المدارس ابتداء من صباح اليوم

A A A
متعب البقمي - الرياض
12
9,901

بدأت استعدادات طلاب وطالبات المدارس في مختلف المراحل الدراسية لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام. ودعا أولياء الأمور إلى تكثيف وجود دوريات الشرطة قُرب المدارس؛ وذلك لمحاصرة ظاهرتَيْ "التفحيط" و"المشاجرات".
 
وتنطلق الاختبارات صباح اليوم الأحد، وسط مخاوف الكثير من أولياء الأمور من التجمهر والمضاربات الجماعية بجوار عدد من المجمعات الدراسية؛ إذ انتشرت بشكل غريب الأسلحة البيضاء مع صغار السن الذين يسيئون استخدامها، ولا يعلمون مدى خطورتها.
 
 ومن جهة أخرى، قدمت الإدارة العامة للمرور نصائح وتحذيرات عده للطلاب ولأولياء الأمور عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، وقالت: إن النوم الكافي يساعدك على أداء اختبارك بتركيز أكبر. كما أكدت أنه "تكثر في فترة الاختبارات التجمعات الشبابية السلبية؛ فاحرص على ابنك المراهق من الاختلاط بهم".
 
 وفي السياق نفسه، وجّهت المديرية العامة للجوازات تغريدة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" موجَّهة للطلاب والطالبات، قالت فيها "أنتم مستقبل الوطن"، وتمنت لهم التوفيق والنجاح في الاختبارات القادمة. 


 

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