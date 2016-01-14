النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مطوفي الدول" العربية تبحث آلية تنفيذ خدمات 31 ألف حاج مغربي

"القسطاس" نوّه بما تقوم به حكومة خادم الحرمين من تطوير لمنظومة للخدمات

 بحث رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية المطوف "المهندس عباس بن عبدالغني قطان" مع مدير الشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية رئيس مكتب شؤون حجاج المغرب "الدكتور أحمد القسطاس"، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف "محمد بن حسن معاجيني"، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، وذلك بقاعة كبار الزوار بمقر المؤسسة ببرج مطوفي العرب1.

وأكد مدير الشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية رئيس مكتب شؤون حجاج المغرب "الدكتور أحمد القسطاس"؛ أن المكتب حريص على الالتقاء بالمسؤولين عن خدمات حجاج المغرب في وزارة الحج والعمرة والمؤسسة للاطلاع عن كثب على المستجدات والتنظيمات والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة للتقيد بها وإبلاغها للحجاج لتحقيق النجاح الكامل لأعمال الحج، مشيداً بالجهود التي تقوم بها وتبذلها المملكة ووزارة الحج والعمرة ومؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية في سبيل توفير كل ما من شأنه تحقيق الراحة والسلامة لحجاج بيت الله الحرام.

وقال: إنه تمت مناقشة الية تخصيص مخيمات حجاج المملكة المغربية في المرحلة "أ" بمشعر منى، وإن الحجاج الذين سيؤدون مناسك الحج لهذا العام 1438هـ نحو 31 الف حاج مغربي، وذلك بعد زيادة نسبة التخفيض للسنوات الماضية 20%، منوهاً إلى ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين –أيدها الله– من تطوير لمنظومة الخدمات التي تقدمها لضيوف بيت الله الحرام.

ولفت إلى أن المملكة المغربية تقدم برامج توعوية للحجاج عن طريق الإذاعة والتلفاز، بالإضافة إلى ورش العمل والبرامج التوعوية قبل القدوم للحج؛ وذلك للتعريف برحلة الحج منذ القدوم حتى المغادرة بعد قضاء المناسك.

من جانبه أفاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف "المهندس عباس قطان"؛ أن اللقاء ناقش موضوع المسار الإلكتروني، إضافة إلى العديد من الموضوعات المتعلقة بالخدمات التي ستقدمها المؤسسة لحجاج مملكة المغرب فيما يخص الاستقبال والتفويج والنقل والتصعيد والإسكان بالمشاعر المقدسة والتوعية والإرشاد الديني، وغيرها من الخدمات، مؤكداً على أهمية توعية الحجاج والالتزام بجداول التفويج لمنشأة الجمرات والطواف، منوهاً إلى أن اللقاءات المبكرة مع مكاتب شؤون الحجاج ستسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"مطوفي الدول" العربية تبحث آلية تنفيذ خدمات 31 ألف حاج مغربي
سبق

 بحث رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية المطوف "المهندس عباس بن عبدالغني قطان" مع مدير الشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية رئيس مكتب شؤون حجاج المغرب "الدكتور أحمد القسطاس"، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف "محمد بن حسن معاجيني"، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، وذلك بقاعة كبار الزوار بمقر المؤسسة ببرج مطوفي العرب1.

وأكد مدير الشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية رئيس مكتب شؤون حجاج المغرب "الدكتور أحمد القسطاس"؛ أن المكتب حريص على الالتقاء بالمسؤولين عن خدمات حجاج المغرب في وزارة الحج والعمرة والمؤسسة للاطلاع عن كثب على المستجدات والتنظيمات والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة للتقيد بها وإبلاغها للحجاج لتحقيق النجاح الكامل لأعمال الحج، مشيداً بالجهود التي تقوم بها وتبذلها المملكة ووزارة الحج والعمرة ومؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية في سبيل توفير كل ما من شأنه تحقيق الراحة والسلامة لحجاج بيت الله الحرام.

وقال: إنه تمت مناقشة الية تخصيص مخيمات حجاج المملكة المغربية في المرحلة "أ" بمشعر منى، وإن الحجاج الذين سيؤدون مناسك الحج لهذا العام 1438هـ نحو 31 الف حاج مغربي، وذلك بعد زيادة نسبة التخفيض للسنوات الماضية 20%، منوهاً إلى ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين –أيدها الله– من تطوير لمنظومة الخدمات التي تقدمها لضيوف بيت الله الحرام.

ولفت إلى أن المملكة المغربية تقدم برامج توعوية للحجاج عن طريق الإذاعة والتلفاز، بالإضافة إلى ورش العمل والبرامج التوعوية قبل القدوم للحج؛ وذلك للتعريف برحلة الحج منذ القدوم حتى المغادرة بعد قضاء المناسك.

من جانبه أفاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف "المهندس عباس قطان"؛ أن اللقاء ناقش موضوع المسار الإلكتروني، إضافة إلى العديد من الموضوعات المتعلقة بالخدمات التي ستقدمها المؤسسة لحجاج مملكة المغرب فيما يخص الاستقبال والتفويج والنقل والتصعيد والإسكان بالمشاعر المقدسة والتوعية والإرشاد الديني، وغيرها من الخدمات، مؤكداً على أهمية توعية الحجاج والالتزام بجداول التفويج لمنشأة الجمرات والطواف، منوهاً إلى أن اللقاءات المبكرة مع مكاتب شؤون الحجاج ستسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

13 يناير 2017 - 15 ربيع الآخر 1438
07:38 PM
"القسطاس" نوّه بما تقوم به حكومة خادم الحرمين من تطوير لمنظومة للخدمات

"مطوفي الدول" العربية تبحث آلية تنفيذ خدمات 31 ألف حاج مغربي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
316

 بحث رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية المطوف "المهندس عباس بن عبدالغني قطان" مع مدير الشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية رئيس مكتب شؤون حجاج المغرب "الدكتور أحمد القسطاس"، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف "محمد بن حسن معاجيني"، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، وذلك بقاعة كبار الزوار بمقر المؤسسة ببرج مطوفي العرب1.

وأكد مدير الشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية رئيس مكتب شؤون حجاج المغرب "الدكتور أحمد القسطاس"؛ أن المكتب حريص على الالتقاء بالمسؤولين عن خدمات حجاج المغرب في وزارة الحج والعمرة والمؤسسة للاطلاع عن كثب على المستجدات والتنظيمات والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة للتقيد بها وإبلاغها للحجاج لتحقيق النجاح الكامل لأعمال الحج، مشيداً بالجهود التي تقوم بها وتبذلها المملكة ووزارة الحج والعمرة ومؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية في سبيل توفير كل ما من شأنه تحقيق الراحة والسلامة لحجاج بيت الله الحرام.

وقال: إنه تمت مناقشة الية تخصيص مخيمات حجاج المملكة المغربية في المرحلة "أ" بمشعر منى، وإن الحجاج الذين سيؤدون مناسك الحج لهذا العام 1438هـ نحو 31 الف حاج مغربي، وذلك بعد زيادة نسبة التخفيض للسنوات الماضية 20%، منوهاً إلى ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين –أيدها الله– من تطوير لمنظومة الخدمات التي تقدمها لضيوف بيت الله الحرام.

ولفت إلى أن المملكة المغربية تقدم برامج توعوية للحجاج عن طريق الإذاعة والتلفاز، بالإضافة إلى ورش العمل والبرامج التوعوية قبل القدوم للحج؛ وذلك للتعريف برحلة الحج منذ القدوم حتى المغادرة بعد قضاء المناسك.

من جانبه أفاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف "المهندس عباس قطان"؛ أن اللقاء ناقش موضوع المسار الإلكتروني، إضافة إلى العديد من الموضوعات المتعلقة بالخدمات التي ستقدمها المؤسسة لحجاج مملكة المغرب فيما يخص الاستقبال والتفويج والنقل والتصعيد والإسكان بالمشاعر المقدسة والتوعية والإرشاد الديني، وغيرها من الخدمات، مؤكداً على أهمية توعية الحجاج والالتزام بجداول التفويج لمنشأة الجمرات والطواف، منوهاً إلى أن اللقاءات المبكرة مع مكاتب شؤون الحجاج ستسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

شارك برأيك
27
53

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
3,933
163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
3,958
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
4,990
3 مليارات دولار

3 مليارات دولار

06 يناير
3,232

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
جوال معالي الوزير!

جوال معالي الوزير!

أحمد الركبان
تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

منيرة آل سليمان
زوِّجوه يعقل !!!

زوِّجوه يعقل !!!

حمد مشخص
العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي
قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

بندر الشهري
عواجي.. فرد من آلاف

عواجي.. فرد من آلاف

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة