"مطوفي الدول" العربية تبحث آلية تنفيذ خدمات 31 ألف حاج مغربي

"القسطاس" نوّه بما تقوم به حكومة خادم الحرمين من تطوير لمنظومة للخدمات

بحث رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية المطوف "المهندس عباس بن عبدالغني قطان" مع مدير الشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية رئيس مكتب شؤون حجاج المغرب "الدكتور أحمد القسطاس"، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف "محمد بن حسن معاجيني"، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، وذلك بقاعة كبار الزوار بمقر المؤسسة ببرج مطوفي العرب1.

وأكد مدير الشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية رئيس مكتب شؤون حجاج المغرب "الدكتور أحمد القسطاس"؛ أن المكتب حريص على الالتقاء بالمسؤولين عن خدمات حجاج المغرب في وزارة الحج والعمرة والمؤسسة للاطلاع عن كثب على المستجدات والتنظيمات والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة للتقيد بها وإبلاغها للحجاج لتحقيق النجاح الكامل لأعمال الحج، مشيداً بالجهود التي تقوم بها وتبذلها المملكة ووزارة الحج والعمرة ومؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية في سبيل توفير كل ما من شأنه تحقيق الراحة والسلامة لحجاج بيت الله الحرام.

وقال: إنه تمت مناقشة الية تخصيص مخيمات حجاج المملكة المغربية في المرحلة "أ" بمشعر منى، وإن الحجاج الذين سيؤدون مناسك الحج لهذا العام 1438هـ نحو 31 الف حاج مغربي، وذلك بعد زيادة نسبة التخفيض للسنوات الماضية 20%، منوهاً إلى ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين –أيدها الله– من تطوير لمنظومة الخدمات التي تقدمها لضيوف بيت الله الحرام.

ولفت إلى أن المملكة المغربية تقدم برامج توعوية للحجاج عن طريق الإذاعة والتلفاز، بالإضافة إلى ورش العمل والبرامج التوعوية قبل القدوم للحج؛ وذلك للتعريف برحلة الحج منذ القدوم حتى المغادرة بعد قضاء المناسك.

من جانبه أفاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف "المهندس عباس قطان"؛ أن اللقاء ناقش موضوع المسار الإلكتروني، إضافة إلى العديد من الموضوعات المتعلقة بالخدمات التي ستقدمها المؤسسة لحجاج مملكة المغرب فيما يخص الاستقبال والتفويج والنقل والتصعيد والإسكان بالمشاعر المقدسة والتوعية والإرشاد الديني، وغيرها من الخدمات، مؤكداً على أهمية توعية الحجاج والالتزام بجداول التفويج لمنشأة الجمرات والطواف، منوهاً إلى أن اللقاءات المبكرة مع مكاتب شؤون الحجاج ستسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.