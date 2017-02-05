مظاهرات في تونس تطالب بسحب الجنسية من الإرهابيين

خرج مئات من التونسيين اليوم الأحد إلى شارع الحبيب "بورقيبة" احتجاجًا على عودة الإرهابيين من بؤر التوتر.

ووفقًا لليوم السابع فقد طالب المتظاهرون بمنع الإرهابيين من العودة وسحب الجنسية منهم.

وحمل المتظاهرون لافتات تعبر عن رفضهم عودةَ الإرهابيين للبلاد؛ ومنها لافتة تحمل عنوان: "لا نقبل بعودة الإرهابيين بيننا".