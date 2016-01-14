"معاذ الرقيب" نقيباً في شرطة الطائف

قلدَ مدير شرطة الطائف، العميد فهد بن مطلق العصيمي، الملازم أول "معاذ بن بندر عبدالرحمن الرقيب" من منسوبي مركز شرطة السلامة، رتبته الجديدة "نقيب" بعد صدور الأمر السامي الكريم .

وأعرب النقيب عن فخره واعتزازه بالترقية، والتي عدّها حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، خدمةً للدين ثم المليك والوطن.

