معاق يدهس مُبتعثة بأستراليا .. وزوجها يروي قصة التقاعس الشرطي والسفارة

أصابها الجاني بينما كانت تنتظر طلبها في مطعم ولاذ بالفِرار والكاميرات شاهدة

أدّى هجوم معاق أسترالي على مُبتعثة لدرجة الدكتوراه؛ إلى إصابتها في قدمها اليسرى؛ أمس الجمعة، في مطعم بمدينة ملبورن الأسترالية.

تفصيلاً؛ قال زوج المُبتعثة، تحتفظ "سبق" باسمه، أن زوجته مُبتعثة لدراسة الدكتوراه بجامعة RMIT، مضيفاً أن زوجته ذهبت ظهراً إلى مطعم "هنقري جاك" بعد عودتها من الجامعة، وفي أثناء انتظار زوجته الحصول على طلبها فُوجئت بشخص مقعد على كرسي كهربائي متحرّك يتجه نحوها ويقوم بدهسها.

وأضاف بالقول: "وقعت زوجتي على الأرض بعد أن دهسها المعاق، ولاذ بالفِرار"، مؤكداً أن المارة لم يتصرّف أحدٌ منهم مع الموقف؛ مستطرداً: "تعرّضت زوجتي إلى إصابة في ساقها اليمنى".

وأردف: "أخبرتني موظفة المطعم لاحقاً أن الحادث مسجل بكاميرات المطعم والمجمّع التجاري، وقمت بعد ذلك بالاتصال بالشرطة وابلاغهم بالحادثة"، مفيداً أنه طلب منهم مشاهدة الكاميرات للتعرُّف على الجاني ومن ثم القبض عليه، لكني فُوجئت بعدم تعاونهم معنا، ولم نحصل على رقم حالة أمنية للتمكّن من الذهاب إلى مستشفى لعلاج الإصابة التي لحقت بزوجتي.

واختتم: "قمت بالاتصال برقم الطوارئ في سفارة خادم الحرمين الشريفين 3 مرات، أمس، ولم يتم الرد، وبعثت رسالة بالعربي وأيضاً رسالة بالإنجليزي دون أيِّ تجاوبٍ، مشيراً إلى حاجتهم إلى محامٍ لمتابعة القضية.