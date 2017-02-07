"معاً للرصد" يوقع 4 وافدين يمتهنون صيانة الجوالات بالرياض

فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تلقى بلاغاً عبر التطبيق

ألقت الجهات الأمنية المصاحبة لفرقة تفتيش من مكتب عمل الرياض القبض على أربعة وافدين امتهنوا صيانة الجوالات.

جاء ذلك بعد ورود بلاغ لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض عبر تطبيق "معاً للرصد"، حيث وقفت فرقة تفتيش من مكتب عمل الرياض على أحد مجمعات الاتصالات شمال العاصمة بمشاركة الجهات المعنية.

وقال المهندس طارق الزهراني مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض: "ستتواصل حملات التفتيش على كافة القطاعات والأنشطة للتأكد من التزامها بلوائح وقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل للقضاء على السلوكيات المخالفة لها".

وعبّر عن شكره للمواطنين على حرصهم على إبلاغ الجهات المعنية بشأن وجود مخالفات لنظام العمل.