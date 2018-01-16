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"معرض الرياض الدولي للكتاب":  البدء في استقبال طلبات الراغبين في توقيع كتبهم على المنصات

يفتتح برعاية خادم الحرمين في جمادى الآخر القادم

أعلنت إدارة معرض الرياض الدولي للكتاب 2017 م الذي تُنظمه وزارة الثقافة والإعلام عن البدء في استقبال طلبات الراغبين في توقيع كتبهم على المنصات المخصصة داخل المعرض، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 17 ربيع الآخر 1438 هـ الموافق 15 يناير 2017 ولغاية يوم الثلاثاء الموافق 17 جمادى الأولى الموافق 14 فبراير 2017م.

 

وتسهيلاً للإجراءات وضماناً لتنسيق المواعيد بدقة فقد حددت إدارة المعرض التسجيل الإلكتروني عن طريق موقع معرض الرياض الدولي للكتاب www.riyadhbookfair.org.sa لاستقبال الطلبات.

 

وأوضح مستشار وزير الثقافة والإعلام المتحدث الرسمي للوزارة هاني الغفيلي أنه يشترط على الراغبين في التسجيل من المؤلفين ودور النشر أن يكون الكتاب من إصدارات عام (1437/ 1438) في طبعته الأولى، وأن تتضمن بيانات تسجيل الطلب حسب النموذج الإلكتروني عنوان الكتاب، واسم المؤلف، وسنة الطباعة، ودار النشر، ورقم جوال مقدم الطلب، ومعلومات عن الكتاب مع إرسال نسخة من الفسح النهائي للكتاب من وزارة الثقافة والإعلام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"معرض الرياض الدولي للكتاب":  البدء في استقبال طلبات الراغبين في توقيع كتبهم على المنصات
سبق

أعلنت إدارة معرض الرياض الدولي للكتاب 2017 م الذي تُنظمه وزارة الثقافة والإعلام عن البدء في استقبال طلبات الراغبين في توقيع كتبهم على المنصات المخصصة داخل المعرض، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 17 ربيع الآخر 1438 هـ الموافق 15 يناير 2017 ولغاية يوم الثلاثاء الموافق 17 جمادى الأولى الموافق 14 فبراير 2017م.

 

وتسهيلاً للإجراءات وضماناً لتنسيق المواعيد بدقة فقد حددت إدارة المعرض التسجيل الإلكتروني عن طريق موقع معرض الرياض الدولي للكتاب www.riyadhbookfair.org.sa لاستقبال الطلبات.

 

وأوضح مستشار وزير الثقافة والإعلام المتحدث الرسمي للوزارة هاني الغفيلي أنه يشترط على الراغبين في التسجيل من المؤلفين ودور النشر أن يكون الكتاب من إصدارات عام (1437/ 1438) في طبعته الأولى، وأن تتضمن بيانات تسجيل الطلب حسب النموذج الإلكتروني عنوان الكتاب، واسم المؤلف، وسنة الطباعة، ودار النشر، ورقم جوال مقدم الطلب، ومعلومات عن الكتاب مع إرسال نسخة من الفسح النهائي للكتاب من وزارة الثقافة والإعلام.

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
07:39 PM
يفتتح برعاية خادم الحرمين في جمادى الآخر القادم

"معرض الرياض الدولي للكتاب":  البدء في استقبال طلبات الراغبين في توقيع كتبهم على المنصات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت إدارة معرض الرياض الدولي للكتاب 2017 م الذي تُنظمه وزارة الثقافة والإعلام عن البدء في استقبال طلبات الراغبين في توقيع كتبهم على المنصات المخصصة داخل المعرض، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 17 ربيع الآخر 1438 هـ الموافق 15 يناير 2017 ولغاية يوم الثلاثاء الموافق 17 جمادى الأولى الموافق 14 فبراير 2017م.

 

وتسهيلاً للإجراءات وضماناً لتنسيق المواعيد بدقة فقد حددت إدارة المعرض التسجيل الإلكتروني عن طريق موقع معرض الرياض الدولي للكتاب www.riyadhbookfair.org.sa لاستقبال الطلبات.

 

وأوضح مستشار وزير الثقافة والإعلام المتحدث الرسمي للوزارة هاني الغفيلي أنه يشترط على الراغبين في التسجيل من المؤلفين ودور النشر أن يكون الكتاب من إصدارات عام (1437/ 1438) في طبعته الأولى، وأن تتضمن بيانات تسجيل الطلب حسب النموذج الإلكتروني عنوان الكتاب، واسم المؤلف، وسنة الطباعة، ودار النشر، ورقم جوال مقدم الطلب، ومعلومات عن الكتاب مع إرسال نسخة من الفسح النهائي للكتاب من وزارة الثقافة والإعلام.

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