معلمات "غالة الليث" يتكفلن براتب شهر لمنسوبات دار نسائية للتحفيظ

مبادرة تأتي مراعاة للظروف المالية لجمعية "نتدبره" في المحافظة

بادرت معلمات مدارس مركز الغالة بالتكفل براتب منسوبات دار أسماء بنت أبي بكر الصديق التابعة لجمعية "نتدبره" لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الليث، وذلك عن شهر ربيع الأول.

وقالت المعلمات: "هذه المبادرة منهن تأتي مراعاةً لظروف الجمعية المالية، وسعيًا في تعليم القرآن الكريم ونشره، ونشيد بالدور الكبير الذي تبذله معلمات الدار في تحفيظ القرآن الكريم وتعليم تجويده".

من جهته، ثمّن مدير عام جمعية "نتدبره" لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الليث حسن بن أبوبكر البركاتي لمعلمات مدارس الغالة هذه البادرة غير المستغربة منهن، مؤكدًا دعمهن الدائم لحلقات القرآن الكريم في مركز الغالة، ومتابعتهن المستمرة لسير الحلقات القرآنية فيها، ومستويات الطالبات، وتفعيلهنّ باستمرار للشراكة التي عقدتها الجمعية مع إدارة التعليم بمحافظة الليث.