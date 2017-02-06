معلمون ومعلمات يترقبون إعلان "التعليم" فتح نظام النقل الخارجي مع بداية الفصل الدراسي الثاني

مطالبات بعدم تأخير إعلانها كالعام السابق

يترقب المعلمون والمعلمات من وزارة التعليم إعلان فتح نظام النقل الخارجي لهذا العام، وسط استغرابهم لأنه منذ بداية الفصل الدراسي الثاني لم يُفتح نظام النقل الخارجي، متأملين أن تكون حركة نقل خارجي تلبي رغباتهم وتطلعاتهم، وأن لا تتأخر كالعام السابق إلى بعد نهاية العام الدراسي.



وشهدت عدد من المواقع التعليمية وموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تساؤلات العديد من المعلمين والمعلمات حول تأخُّر وزارة التعليم في فتح نظام النقل الخارجي لتعبئة رغبات النقل الخارجي؛ إذ لم تُشِر الوزارة حتى الآن إلى أي معلومة حول النقل الخارجي، بالرغم من بداية الفصل الدراسي الثاني. مشيرين إلى أن الوزارة فقط عممت هذا العام على الجميع بضرورة تحديث بياناتهم، وتعديل ما يكون خطأ في بياناتهم فقط، ولم يتم تحديد يوم لفتح النظام.



فيما طالب العديد من المعلمين وزارة التعليم بأن تكون حركة النقل الخارجي هذا العام في وقت مبكر، وليس كما حدث العام الماضي بتأخيرها إلى بعد نهاية العام؛ وذلك مراعاة لظروفهم في النقل من المدن ونقل أبنائهم مع بداية العام الدراسي مبكرًا، إضافة إلى توفير الراحة النفسية، ومعرفة أوضاعهم قبل نهاية العام الدراسي.

