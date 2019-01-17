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معلم يعيد تدوير 300 طاولة تالفة.. و"تعليم جدة" يُكَرّمه

في مبادرة مميزة خففت العجز في عدد الطاولات بالمدرسة

 تمكَّن معلم التربية الفنية بمدرسة البحر الأحمر المتوسطة في جدة غسان سندي من إعادة تدوير 300 طاولة تالفة.

 

وقال مدير مكتب تعليم جنوب جدة بخيت الزهراني إن مبادرة "سندي" بإعادة تدوير 300 طاولة تعد نوعية ومميزة، مشيراً إلى أن ما قام به "سندي" وفر للمدرسة احتياجاتها من الطاولات، خاصة في فترة الاختبارات؛ نظير دخول طلاب المنازل للاختبارات.

 

وأضاف أن إعادة التدوير تخفف من الأعباء المالية والبيئية، لافتاً إلى أن المدارس زاخرة بالمعلمين المبادرين.

 

وبيَّن أن القائمين على التعليم حريصون على دعم المبادرين وتشجيعهم، لذا تم تكريم "سندي" على مبادرته.

 

وأوضح "الزهراني" أن عملية التدوير كلفت مبلغاً رمزياً بسيطاً جداً؛ نظير اعتماد المعلم على أدوات معمله وأدواته الشخصية، موجهاً شكره لـ"سندي" ولقادة المدرسة على هذه المبادرة النوعية، وحاثاً الآخرين على الاقتداء بمثل هذه المبادرات النوعية.

 

من جانبه، قال مدير متوسطة البحر الأحمر عبدالإله الثبيتي إن "سندي" من المعلمين المبادرين والحريصين على الاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة؛ لتجديد وتدوير التالف في المدرسة، موضحاً أن "سندي" لديه فريق عمل من الطلاب يساعدونه في تنفيذ مبادراته.

 

وأشار إلى أن المدرسة تمكّنت من خلال إعادة التدوير من تجاوز حالة العجز في عدد الطاولات.

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معلم يعيد تدوير 300 طاولة تالفة.. و"تعليم جدة" يُكَرّمه
سبق

 تمكَّن معلم التربية الفنية بمدرسة البحر الأحمر المتوسطة في جدة غسان سندي من إعادة تدوير 300 طاولة تالفة.

 

وقال مدير مكتب تعليم جنوب جدة بخيت الزهراني إن مبادرة "سندي" بإعادة تدوير 300 طاولة تعد نوعية ومميزة، مشيراً إلى أن ما قام به "سندي" وفر للمدرسة احتياجاتها من الطاولات، خاصة في فترة الاختبارات؛ نظير دخول طلاب المنازل للاختبارات.

 

وأضاف أن إعادة التدوير تخفف من الأعباء المالية والبيئية، لافتاً إلى أن المدارس زاخرة بالمعلمين المبادرين.

 

وبيَّن أن القائمين على التعليم حريصون على دعم المبادرين وتشجيعهم، لذا تم تكريم "سندي" على مبادرته.

 

وأوضح "الزهراني" أن عملية التدوير كلفت مبلغاً رمزياً بسيطاً جداً؛ نظير اعتماد المعلم على أدوات معمله وأدواته الشخصية، موجهاً شكره لـ"سندي" ولقادة المدرسة على هذه المبادرة النوعية، وحاثاً الآخرين على الاقتداء بمثل هذه المبادرات النوعية.

 

من جانبه، قال مدير متوسطة البحر الأحمر عبدالإله الثبيتي إن "سندي" من المعلمين المبادرين والحريصين على الاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة؛ لتجديد وتدوير التالف في المدرسة، موضحاً أن "سندي" لديه فريق عمل من الطلاب يساعدونه في تنفيذ مبادراته.

 

وأشار إلى أن المدرسة تمكّنت من خلال إعادة التدوير من تجاوز حالة العجز في عدد الطاولات.

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
10:32 AM
في مبادرة مميزة خففت العجز في عدد الطاولات بالمدرسة

معلم يعيد تدوير 300 طاولة تالفة.. و"تعليم جدة" يُكَرّمه

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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 تمكَّن معلم التربية الفنية بمدرسة البحر الأحمر المتوسطة في جدة غسان سندي من إعادة تدوير 300 طاولة تالفة.

 

وقال مدير مكتب تعليم جنوب جدة بخيت الزهراني إن مبادرة "سندي" بإعادة تدوير 300 طاولة تعد نوعية ومميزة، مشيراً إلى أن ما قام به "سندي" وفر للمدرسة احتياجاتها من الطاولات، خاصة في فترة الاختبارات؛ نظير دخول طلاب المنازل للاختبارات.

 

وأضاف أن إعادة التدوير تخفف من الأعباء المالية والبيئية، لافتاً إلى أن المدارس زاخرة بالمعلمين المبادرين.

 

وبيَّن أن القائمين على التعليم حريصون على دعم المبادرين وتشجيعهم، لذا تم تكريم "سندي" على مبادرته.

 

وأوضح "الزهراني" أن عملية التدوير كلفت مبلغاً رمزياً بسيطاً جداً؛ نظير اعتماد المعلم على أدوات معمله وأدواته الشخصية، موجهاً شكره لـ"سندي" ولقادة المدرسة على هذه المبادرة النوعية، وحاثاً الآخرين على الاقتداء بمثل هذه المبادرات النوعية.

 

من جانبه، قال مدير متوسطة البحر الأحمر عبدالإله الثبيتي إن "سندي" من المعلمين المبادرين والحريصين على الاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة؛ لتجديد وتدوير التالف في المدرسة، موضحاً أن "سندي" لديه فريق عمل من الطلاب يساعدونه في تنفيذ مبادراته.

 

وأشار إلى أن المدرسة تمكّنت من خلال إعادة التدوير من تجاوز حالة العجز في عدد الطاولات.

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