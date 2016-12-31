معهد إعداد معلمات القرآن بالخميس يكرم عدداً من الخريجات

احتفل معهد إعداد معلمات القرآن الكريم بخميس مشيط بعدد من خريجاته لحصولهن على سند في القرآن حفظاً عن ظهر قلب برواية حفص عن عاصم بطريق الشاطبية، الإجازة في منظومة الجزرية وتحفة الأطفال.

‫وأوضحت مديرة المعهد فلوة آل شامر، أن الخريجات هم الميزان الذي يقاس به مدى نجاح المعهد في تحقيق رسالتة وأهدافه، كما أنهم حلقة الوصل بين مدارس تحفيظ القرآن الكريم النسائية بالخصوص والمجتمع بالعموم وبين المعاهد، من خلالهم يمكن الوقوف على متطلبات سوق العمل واحتياجات المجتمع، وتحديد أفضل السبل للوفاء بهذه المتطلبات.

ولفتت آل شامر إلى أن عرض الطالبات للقرآن والمنظومات بأساليب متنوعة، كان له بالغ الأثر على نفوس الخريجات حيث لاحظنا تجاوباً كبيراً من قبلهن وعبرن عن شكرهن لإدارة المعهد ولمعلمتهن على حرصها وحثها لذلك.

وتخلل اللقاء شكر والتقدير لجمعية نبأ الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بقسميها الرجالي والنسائي، و لأبرار سعيد قائد على جهودها، ومتابعتها للطالبات والحرص عليهن.

يذكر أن المكرمات في الحفظ هن سومية فرج شعبان، وسارة أحمد العيسائي، أما الطالبات المكرمات في الإجازة فهن، سومية فرج شعبان، سارة أحمد العيسائي، وعزيزة سعيد القحطاني، وأروى طارق عطية السيد، وسُمية محمد سليمان رجب، ووداد أحمد محمد طوهري، وأسماء محمد أحمد الصفعاني.