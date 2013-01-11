معهد الإدارة العامة يطلق مبادرة التطوير والابتكار على المستوى الوطني

بهدف تقديم أفكار تسهم في دعم التنمية الإدارية

أكد "د. بسام بن عبد الله البسام" نائب مدير عام معهد الإدارة العامة للتطوير والجودة، ورئيس فريق التطوير والابتكار؛ إطلاق البوابة الإلكترونية لفريق التطوير والابتكار على موقع معهد الإدارة العامة لاستقبال الأفكار والمبادرات التطويرية في مجالات التنمية الإدارية.

وأشار "البسام" إلى دور معهد الإدارة العامة كرائد وشريك في مجال التنمية الإدارية، وأن إطلاق المبادرة يهدف لتقديم مبادرات وأفكار تطويرية تسهم في دعم التنمية الإدارية على المستوى الوطني، وكذلك لتعزيز وإثراء ثقافة الابتكار في القطاع الحكومي.

مؤكدًا أن هذا المشروع تقوم عليه نخبة من أعضاء هيئة التدريب المميزين بالمعهد؛ حيث يتم استقبال الأفكار والمبادرات وبلورتها في إطار عام لتكون أفكارًا قابلة للتطبيق وقادرة على إحداث تغيير قبل تقديمها لمتخذ القرار.

وأضاف "البسام" أن المعهد متمثلاً بفريق التطوير والابتكار يهدف إلى تقديم مبادرات مبتكرة تسهم في دفع عملية التنمية الإدارية في المملكة العربية السعودية عن طريق حث أفراد المجتمع على المشاركة في تقديم وتنمية ثقافة الابتكار.

مضيفاً أن ذلك يهدف إلى تقديم أفكار تطويرية قابلة للتطبيق وقادرة على إحداث تغيير وتحفيز وإثراء ثقافة الابتكار في مجالات التنمية الإدارية، وتشجيع أفراد المجتمع على تقديم أفكارهم وتحويلها إلى مبادرات تدعم التنمية الإدارية بالمملكة.

ودعا "د. البسام" كافة شرائح المجتمع والمهتمين في مجالات التنمية الإدارية، للمشاركة في تقديم مقترحاتهم ومبادراتهم للمساهمة في دعم التنمية الإدارية على المستوى الوطني، وذلك من خلال الموقع على الرابط التالي: www.ipa.edu.sa

وقد تم تصميم نموذج تقديم فكرة ومبادرة تطويرية، يستطيع كل من لديه فكرة أو مبادرة تطويرية من داخل المعهد أو خارجه تعبئته وإرساله للفريق.