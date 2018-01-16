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مع أول أيام الاختبارات بالقريات .. "تنمية العيساوية" تستقبل الطلاب بالحليب والزنجبيل

لكسر رهبة الامتحانات والتغلب على برودة الجو .. الخيّال: لجعلهم أكثر حيوية ونشاطاً

مساعد الشراري : استقبلت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالعيساوية التابعة لمركز التنمية الاجتماعية بالقريات، طلاب مدارس العيساوية المتوسطة والثانوية بالحليب والزنجبيل للطلاب في أثناء دخول الطلاب قاعات الامتحانات في أول امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وقال رئيس اللجنة المهندس مسند الخيّال: إن هذه الخطوة تهدف الى كسر رهبة الامتحان لدى الطلاب، ونظراً لبرودة الجو في الصباح ما يجعل الطلاب أكثر حيويةً ونشاطاً وتركيزاً في الامتحان بإذن الله.

 

وتقدم الخيّال؛ بالشكر والتقدير لزملائه باللجنة حامد الخيّال؛ وعبدالله السحمة؛ ولقائد المدرسة المتوسطة محمد بن عايد الشراري؛ وجميع زملائه المعلمين، وأسرة المدرسة كافة على حُسن التعاون والتنظيم؛ سائلا الله - عزّ وجلّ - أن يوفق الطلاب لأعلى الدرجات ليكونوا عناصر فاعلين لخدمة دينهم ووطنهم، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه.

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مع أول أيام الاختبارات بالقريات .. "تنمية العيساوية" تستقبل الطلاب بالحليب والزنجبيل
سبق

مساعد الشراري : استقبلت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالعيساوية التابعة لمركز التنمية الاجتماعية بالقريات، طلاب مدارس العيساوية المتوسطة والثانوية بالحليب والزنجبيل للطلاب في أثناء دخول الطلاب قاعات الامتحانات في أول امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وقال رئيس اللجنة المهندس مسند الخيّال: إن هذه الخطوة تهدف الى كسر رهبة الامتحان لدى الطلاب، ونظراً لبرودة الجو في الصباح ما يجعل الطلاب أكثر حيويةً ونشاطاً وتركيزاً في الامتحان بإذن الله.

 

وتقدم الخيّال؛ بالشكر والتقدير لزملائه باللجنة حامد الخيّال؛ وعبدالله السحمة؛ ولقائد المدرسة المتوسطة محمد بن عايد الشراري؛ وجميع زملائه المعلمين، وأسرة المدرسة كافة على حُسن التعاون والتنظيم؛ سائلا الله - عزّ وجلّ - أن يوفق الطلاب لأعلى الدرجات ليكونوا عناصر فاعلين لخدمة دينهم ووطنهم، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه.

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
10:02 AM
لكسر رهبة الامتحانات والتغلب على برودة الجو .. الخيّال: لجعلهم أكثر حيوية ونشاطاً

مع أول أيام الاختبارات بالقريات .. "تنمية العيساوية" تستقبل الطلاب بالحليب والزنجبيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - طبرجل
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مساعد الشراري : استقبلت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالعيساوية التابعة لمركز التنمية الاجتماعية بالقريات، طلاب مدارس العيساوية المتوسطة والثانوية بالحليب والزنجبيل للطلاب في أثناء دخول الطلاب قاعات الامتحانات في أول امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وقال رئيس اللجنة المهندس مسند الخيّال: إن هذه الخطوة تهدف الى كسر رهبة الامتحان لدى الطلاب، ونظراً لبرودة الجو في الصباح ما يجعل الطلاب أكثر حيويةً ونشاطاً وتركيزاً في الامتحان بإذن الله.

 

وتقدم الخيّال؛ بالشكر والتقدير لزملائه باللجنة حامد الخيّال؛ وعبدالله السحمة؛ ولقائد المدرسة المتوسطة محمد بن عايد الشراري؛ وجميع زملائه المعلمين، وأسرة المدرسة كافة على حُسن التعاون والتنظيم؛ سائلا الله - عزّ وجلّ - أن يوفق الطلاب لأعلى الدرجات ليكونوا عناصر فاعلين لخدمة دينهم ووطنهم، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه.

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