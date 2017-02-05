مع بدء الدراسة.. "تراحم تبوك" تدعم أسر سجناء المنطقة

وزّعت ٦٠ حقيبة مدرسية متكاملة والملابس الشتوية

تواصل لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة تبوك تقديم دعمها للأسر المستفيدة مع بداية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام ١٤٣٧-١٤٣٨، حيث تم توزيع ٦٠ حقيبة مدرسية متكاملة، وعدد من الملابس الشتوية، وذلك بمتابعة عضوي اللجنة: عيد الذكري ومحمد القرني.

وقال المدير التنفيذي للجنة الدكتور صبحي العطوي: إن اللجنة تسعى جاهدة لتقديم ما تستطيع؛ لسد حاجة الأسر، وأهاب برجال الأعمال والساعين للخير دعم اللجنة مادياً من خلال التبرع على حساب اللجنة الرسمي بمصرف الراجحي.