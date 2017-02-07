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مغرِّدون لوزير التعليم: يفترض الإشادة بالحاضرين من الطلاب وليس معاتبة الغائب

العيسى على حسابه بـ"تويتر" يقر بوجود غياب بنسبة كبيرة

أقرَّ وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بوجود نسبة غياب كبيرة للطلاب بثاني أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، وذلك خلال زيارته صباح أمس مدرستين بمدينة الرياض.
 
وأوضح الدكتور العيسى في تغريدة بثها عبر حسابه بتويتر "قمت صباح اليوم بزيارة لمدرستين في مدينة الرياض ووجدت هناك نسبة غياب كبيرة تتراوح بين ٣٠ - ٤٠ ٪‏ آمل المزيد من الاهتمام بالحضور والانضباط".
 
وأردف بتغريدة أخرى: "لدي ثقة في دعم أولياء أمور الطلاب وزملائي المعلمين والمعلمات وقادة المدارس لمبدأ الانضباط المدرسي وحسن تقديرهم لأهميته مهما كانت الظروف".
 
ولم تخلُ تغريدات الوزير من تعليقات المغردين والتي حمّل بعضهم أسباب الغياب للأسرة التي من المفترض تمارس الضغط على أبنائها بالحضور للمدرسة، حيث إن الطاقم التعليمي متواجد داخل المدرسة منذ أول يوم في الفصل الدراسي الثاني فيما حمل الآخر بأن السبب يعود لضعف البرامج المستقطبة للطلاب وتتحملها المدرسة فيما رأى آخرون بأن المسؤولية تكمن في ضعف الشراكة التعليمية بين الأسرة والمدرسة.
 
وانتقد آخرون تغريدات الوزير بأن من المفترض عليه الإشادة بمن حضر والافتخار بهم وليس معاتبة من لم يحضر، وأنَّ دور الوزارة من المفترض يكمن في ذلك بالحث وبث روح الحماس لدى الطلاب من خلال من البرامج الترفيهية والتدريج في بدء إلقاء الدروس فعلياً.
 
 

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مغرِّدون لوزير التعليم: يفترض الإشادة بالحاضرين من الطلاب وليس معاتبة الغائب
سبق

أقرَّ وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بوجود نسبة غياب كبيرة للطلاب بثاني أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، وذلك خلال زيارته صباح أمس مدرستين بمدينة الرياض.
 
وأوضح الدكتور العيسى في تغريدة بثها عبر حسابه بتويتر "قمت صباح اليوم بزيارة لمدرستين في مدينة الرياض ووجدت هناك نسبة غياب كبيرة تتراوح بين ٣٠ - ٤٠ ٪‏ آمل المزيد من الاهتمام بالحضور والانضباط".
 
وأردف بتغريدة أخرى: "لدي ثقة في دعم أولياء أمور الطلاب وزملائي المعلمين والمعلمات وقادة المدارس لمبدأ الانضباط المدرسي وحسن تقديرهم لأهميته مهما كانت الظروف".
 
ولم تخلُ تغريدات الوزير من تعليقات المغردين والتي حمّل بعضهم أسباب الغياب للأسرة التي من المفترض تمارس الضغط على أبنائها بالحضور للمدرسة، حيث إن الطاقم التعليمي متواجد داخل المدرسة منذ أول يوم في الفصل الدراسي الثاني فيما حمل الآخر بأن السبب يعود لضعف البرامج المستقطبة للطلاب وتتحملها المدرسة فيما رأى آخرون بأن المسؤولية تكمن في ضعف الشراكة التعليمية بين الأسرة والمدرسة.
 
وانتقد آخرون تغريدات الوزير بأن من المفترض عليه الإشادة بمن حضر والافتخار بهم وليس معاتبة من لم يحضر، وأنَّ دور الوزارة من المفترض يكمن في ذلك بالحث وبث روح الحماس لدى الطلاب من خلال من البرامج الترفيهية والتدريج في بدء إلقاء الدروس فعلياً.
 
 

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
01:07 AM
العيسى على حسابه بـ"تويتر" يقر بوجود غياب بنسبة كبيرة

مغرِّدون لوزير التعليم: يفترض الإشادة بالحاضرين من الطلاب وليس معاتبة الغائب

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حاتم العميري - الرياض
18
14,825

أقرَّ وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بوجود نسبة غياب كبيرة للطلاب بثاني أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، وذلك خلال زيارته صباح أمس مدرستين بمدينة الرياض.
 
وأوضح الدكتور العيسى في تغريدة بثها عبر حسابه بتويتر "قمت صباح اليوم بزيارة لمدرستين في مدينة الرياض ووجدت هناك نسبة غياب كبيرة تتراوح بين ٣٠ - ٤٠ ٪‏ آمل المزيد من الاهتمام بالحضور والانضباط".
 
وأردف بتغريدة أخرى: "لدي ثقة في دعم أولياء أمور الطلاب وزملائي المعلمين والمعلمات وقادة المدارس لمبدأ الانضباط المدرسي وحسن تقديرهم لأهميته مهما كانت الظروف".
 
ولم تخلُ تغريدات الوزير من تعليقات المغردين والتي حمّل بعضهم أسباب الغياب للأسرة التي من المفترض تمارس الضغط على أبنائها بالحضور للمدرسة، حيث إن الطاقم التعليمي متواجد داخل المدرسة منذ أول يوم في الفصل الدراسي الثاني فيما حمل الآخر بأن السبب يعود لضعف البرامج المستقطبة للطلاب وتتحملها المدرسة فيما رأى آخرون بأن المسؤولية تكمن في ضعف الشراكة التعليمية بين الأسرة والمدرسة.
 
وانتقد آخرون تغريدات الوزير بأن من المفترض عليه الإشادة بمن حضر والافتخار بهم وليس معاتبة من لم يحضر، وأنَّ دور الوزارة من المفترض يكمن في ذلك بالحث وبث روح الحماس لدى الطلاب من خلال من البرامج الترفيهية والتدريج في بدء إلقاء الدروس فعلياً.
 
 

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