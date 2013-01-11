مغردون يستنكرون حبو مسنة أمام بنك محلي بـ"عرعر"

تحاول صعود عتبة الدرج بصعوبة

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية مقطعاً لمسنة تحبو أمام درج بنك محلي بمدينة عرعر والذي أثار موجة من الاستياء وانزعاج المغردين، وهي تحاول صعود عتبة الدرج بصعوبة فيما لم تعرف الأسباب والتي يتوقع أنها حاولت الدخول لقسم السيدات بالبنك بحسب المقطع المتداول.

ودشن ناشطون عبر ساحات التواصل الاجتماعي وسماً بعنوان "#مسنة_بنك_الراجحي_بعرعر" عبروا فيها عن استيائهم، حيث ما زالت تفاصيل القصة غير معروفة.