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مغرِّد إيراني: "لماذا كلف قبر الخميني 6 مليارات دولار والشعب فقير؟!"

السلطة في طهران تحذِّر من انتفاضة جياع

يمرُّ الشعب الإيراني بضائقة مالية واقتصادية غير مسبوقة، بينما بدأت السلطة في طهران تحذِّر من انتفاضة جياع، قد تطيح بالنظام في طهران، كما حذر رجال العمائم مما أسموه بالفتنة الوشيكة على الثورة الخمينية.

وتساءل مغرد إيراني على "تويتر": "لماذا كلف قبر الخميني 6 مليارات دولار بينما الشعب الإيراني يعيش في المقابر والكراتين؟!"، وذلك بحسب حساب شؤون إيرانية على تويتر، الذي يديره الدكتور محمد السلمي، وهي التغريدة التي تكشف عن حال أغلبية الشعب الإيراني، الذين يعيش أكثرهم تحت الخط الفقر، وفي المقابل يبدد نظام الملالي أموال الشعب ويبذرها في برامج طائفية وإرهابية في المنطقة؛ وهو ما جعلها المصنفة في المرتبة الأولى دوليًّا في دعم الإرهاب، بحسب آخر تقرير للخارجية الأمريكية؛ وتكبدت عقوبات دولية متعددة، يدفع ثمنها فقط الشعب الإيراني المسكين، بينما الملالي والنخب الحاكمة يتلاعبون بالمليارات، ويقومون بعمليات تهريبها إلى الخارج.

وكانت "سبق" قد نشرت تقريرًا، يكشف فيه عن الواقع المعيشي للشعب الإيراني؛ إذ انتشر في المستشفيات بيع الأطفال الرضع على المكشوف لعدم قدرة الكثير من العوائل الإيرانية على رعايتهم، بينما البقية الأخرى تعيش في فقر وعوز، وينامون في الكراتين في شوارع إيران. 

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مغرِّد إيراني: "لماذا كلف قبر الخميني 6 مليارات دولار والشعب فقير؟!"
سبق

يمرُّ الشعب الإيراني بضائقة مالية واقتصادية غير مسبوقة، بينما بدأت السلطة في طهران تحذِّر من انتفاضة جياع، قد تطيح بالنظام في طهران، كما حذر رجال العمائم مما أسموه بالفتنة الوشيكة على الثورة الخمينية.

وتساءل مغرد إيراني على "تويتر": "لماذا كلف قبر الخميني 6 مليارات دولار بينما الشعب الإيراني يعيش في المقابر والكراتين؟!"، وذلك بحسب حساب شؤون إيرانية على تويتر، الذي يديره الدكتور محمد السلمي، وهي التغريدة التي تكشف عن حال أغلبية الشعب الإيراني، الذين يعيش أكثرهم تحت الخط الفقر، وفي المقابل يبدد نظام الملالي أموال الشعب ويبذرها في برامج طائفية وإرهابية في المنطقة؛ وهو ما جعلها المصنفة في المرتبة الأولى دوليًّا في دعم الإرهاب، بحسب آخر تقرير للخارجية الأمريكية؛ وتكبدت عقوبات دولية متعددة، يدفع ثمنها فقط الشعب الإيراني المسكين، بينما الملالي والنخب الحاكمة يتلاعبون بالمليارات، ويقومون بعمليات تهريبها إلى الخارج.

وكانت "سبق" قد نشرت تقريرًا، يكشف فيه عن الواقع المعيشي للشعب الإيراني؛ إذ انتشر في المستشفيات بيع الأطفال الرضع على المكشوف لعدم قدرة الكثير من العوائل الإيرانية على رعايتهم، بينما البقية الأخرى تعيش في فقر وعوز، وينامون في الكراتين في شوارع إيران. 

07 يناير 2017 - 9 ربيع الآخر 1438
12:10 AM
السلطة في طهران تحذِّر من انتفاضة جياع

مغرِّد إيراني: "لماذا كلف قبر الخميني 6 مليارات دولار والشعب فقير؟!"

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بندر الدوشي - واشنطن
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يمرُّ الشعب الإيراني بضائقة مالية واقتصادية غير مسبوقة، بينما بدأت السلطة في طهران تحذِّر من انتفاضة جياع، قد تطيح بالنظام في طهران، كما حذر رجال العمائم مما أسموه بالفتنة الوشيكة على الثورة الخمينية.

وتساءل مغرد إيراني على "تويتر": "لماذا كلف قبر الخميني 6 مليارات دولار بينما الشعب الإيراني يعيش في المقابر والكراتين؟!"، وذلك بحسب حساب شؤون إيرانية على تويتر، الذي يديره الدكتور محمد السلمي، وهي التغريدة التي تكشف عن حال أغلبية الشعب الإيراني، الذين يعيش أكثرهم تحت الخط الفقر، وفي المقابل يبدد نظام الملالي أموال الشعب ويبذرها في برامج طائفية وإرهابية في المنطقة؛ وهو ما جعلها المصنفة في المرتبة الأولى دوليًّا في دعم الإرهاب، بحسب آخر تقرير للخارجية الأمريكية؛ وتكبدت عقوبات دولية متعددة، يدفع ثمنها فقط الشعب الإيراني المسكين، بينما الملالي والنخب الحاكمة يتلاعبون بالمليارات، ويقومون بعمليات تهريبها إلى الخارج.

وكانت "سبق" قد نشرت تقريرًا، يكشف فيه عن الواقع المعيشي للشعب الإيراني؛ إذ انتشر في المستشفيات بيع الأطفال الرضع على المكشوف لعدم قدرة الكثير من العوائل الإيرانية على رعايتهم، بينما البقية الأخرى تعيش في فقر وعوز، وينامون في الكراتين في شوارع إيران. 

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