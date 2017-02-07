مغرد: جناح الجوف بالجنادرية "مخجل".. ووفد المنطقة: مسؤولية التجار

قال: لا يعبر عن تاريخها.. و "الرد": المخجل عدم وجودك.. هل من مبادر؟

انتقد مغرد من منطقة الجوف جناح المنطقة بالجنادرية، واصفاً إياه بـ "المخجل" لعدم وجود مبانٍ تعبر عن تاريخ وحضارة المنطقة.



وقال المغرد محمد النصيري على تويتر :"مخجل جداً جناح الجوف في مهرجان الجنادرية، ما فيه مبانٍ تعبر عن تاريخنا وحضارتنا مثل باقي المناطق".



من جهته رد وفد الجوف بالجنادرية عبر الحساب الرسمي بتويتر على تغريدة النقد بقوله : " ‪المخجل ألا تكون موجوداً مع باقي أبناء وطنك في محفل وطني، أما المباني فالحقيقة أن تجار كل منطقة هم من بنوا أجنحة مناطقهم فهل من مبادر؟".



وكانت "سبق" قد نشرت في تقارير عدة العام الماضي وما سبقه، عن افتقار جناح الجوف بالجنادرية لمبانٍ تعبر عن تاريخ وحضارة المنطقة، وكتبت في آخر تقرير لها "جناح الجوف في الجنادرية".. حضور للكرم.. غياب للمعالم التاريخية، مناشدة بمزيد من الاهتمام من القائمين على الجناح.