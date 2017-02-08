مفتي المملكة يطالب بعدم إقامة المباريات بين المغرب والعشاء

"أكشن يا دوري" يستضيف رئيس هيئة الرياضة

طالب سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ - حفظه الله -، بعدم إقامة المباريات الجماهيرية بين المغرب والعشاء.



وكتب رئيس تحرير برنامج "أكشن يا دوري"، الإعلامي وليد الفراج، في تغريدة عبر حساب البرنامج: "تلقى أحد مسؤولي الرياضة في المملكة طلبًا من سماحة مفتي المملكة بعدم إقامة المباريات الجماهيرية بين المغرب والعشاء".



ورأى ناقد البرنامج خميس الزهراني أن بيئة الملاعب لدينا لا تساعد، مشيرًا إلى أن "المشجع يجلس في مقعده، ثم يذهب للصلاة فيخسر المكان".



‏من جهة أخرى، يحل رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالله بن مساعد، مساء اليوم الأربعاء ضيفًا على حلقة ‫#أكشن_يا_دوري، وذلك في لقاء مباشر. ودعا البرنامج المشاهدين إلى المشاركة بطرح أسئلتهم عبر فقرة ‫#نقطة_نظام.

