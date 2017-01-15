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"مفسّرة أحلام": رؤية المرأة للنبي تحمل في معانيها "ابتلاء بضرائر"!

إجابة سائلة في مقابلة على فضائية "دريم": رؤيته خير ورتبة عظيمة لك

 قالت صوفيا زادة، التي تُقَدّم نفسها على أنها "مفسرة أحلام": إن رؤية المرأة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، في المنام تحمل في معانيها "ابتلاء بضرائر"؛ على حد تعبيرها.
 
وحسب موقع "سي إن إن بالعربية"، جاء ذلك في مقابلة لـ"صوفيا" على قناة "دريم" الفضائية، في رد على سؤال متصلة تستفسر عن رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ حيث قالت: "رؤية الرسول صل الله عليه وسلم فيها خير ورتبة عظيمة لك؛ ولكن أريد قول أمر هنا: رؤية سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة ابتلاء بضرائر".

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"مفسّرة أحلام": رؤية المرأة للنبي تحمل في معانيها "ابتلاء بضرائر"!
سبق

 قالت صوفيا زادة، التي تُقَدّم نفسها على أنها "مفسرة أحلام": إن رؤية المرأة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، في المنام تحمل في معانيها "ابتلاء بضرائر"؛ على حد تعبيرها.
 
وحسب موقع "سي إن إن بالعربية"، جاء ذلك في مقابلة لـ"صوفيا" على قناة "دريم" الفضائية، في رد على سؤال متصلة تستفسر عن رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ حيث قالت: "رؤية الرسول صل الله عليه وسلم فيها خير ورتبة عظيمة لك؛ ولكن أريد قول أمر هنا: رؤية سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة ابتلاء بضرائر".

13 يناير 2017 - 15 ربيع الآخر 1438
06:59 PM
إجابة سائلة في مقابلة على فضائية "دريم": رؤيته خير ورتبة عظيمة لك

"مفسّرة أحلام": رؤية المرأة للنبي تحمل في معانيها "ابتلاء بضرائر"!

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,503

 قالت صوفيا زادة، التي تُقَدّم نفسها على أنها "مفسرة أحلام": إن رؤية المرأة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، في المنام تحمل في معانيها "ابتلاء بضرائر"؛ على حد تعبيرها.
 
وحسب موقع "سي إن إن بالعربية"، جاء ذلك في مقابلة لـ"صوفيا" على قناة "دريم" الفضائية، في رد على سؤال متصلة تستفسر عن رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ حيث قالت: "رؤية الرسول صل الله عليه وسلم فيها خير ورتبة عظيمة لك؛ ولكن أريد قول أمر هنا: رؤية سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة ابتلاء بضرائر".

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