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مقابل ٣٠ مليون ريال .. "العويس" أهلاوياً  لمدة خمس سنوات

وقّع عقد انتقاله رسمياً .. ولن يلعب للأهلي إلا بموافقة "الشباب"

وقّعت رسمياً إدارة نادي الأهلي عقداً احترافياً يمتد لمدة خمس سنوات مع حارس المنتخب الوطني ونادي الشباب محمد العويس وذلك بعد دخوله الفترة الحرة من عقده والتي تتيح لأي ناد التفاوض والتوقيع معه .

 

وكشفت المصادر أن اللاعب سيتقاضى مبلغ ٣٠ مليون ريال نظير هذه الصفقة منها ١٠ ملايين مقدم عقد و٤ ملايين ريال راتب سنوي.

 

وقد شكر اللاعب إدارة نادي الأهلي ورجالاته على سهولة وسرعة المفاوضات مبياً أن رغبته الشخصية حسمت خيار انتقاله للأهلي إذ يرى أنه المكان والبيئة الأمثل لتحقيق طموحاته .

 

ومن جهته بارك رئيس النادي أحمد المرزوقي هذه الصفقة التي تبني جسوراً للمستقبل وتمنى للاعب كل التوفيق مع زملائه اللاعبين .

 

هذا وقدم المرزوقي خالص شكره للأمير خالد بن عبدالله الرمز الأهلاوي الكبير على دعمه الكامل لإدارته بشكل عام ولتدعيم الصفقة بشكل خاص.

 

يذكر أن اللاعب لا يحق له تمثيل الأهلي إلا بعد مضي ستة أشهر أو اتفاقه مع إدارة نادي الشباب على شراء المدة المتبقية من عقده.

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الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مقابل ٣٠ مليون ريال .. "العويس" أهلاوياً  لمدة خمس سنوات
سبق

وقّعت رسمياً إدارة نادي الأهلي عقداً احترافياً يمتد لمدة خمس سنوات مع حارس المنتخب الوطني ونادي الشباب محمد العويس وذلك بعد دخوله الفترة الحرة من عقده والتي تتيح لأي ناد التفاوض والتوقيع معه .

 

وكشفت المصادر أن اللاعب سيتقاضى مبلغ ٣٠ مليون ريال نظير هذه الصفقة منها ١٠ ملايين مقدم عقد و٤ ملايين ريال راتب سنوي.

 

وقد شكر اللاعب إدارة نادي الأهلي ورجالاته على سهولة وسرعة المفاوضات مبياً أن رغبته الشخصية حسمت خيار انتقاله للأهلي إذ يرى أنه المكان والبيئة الأمثل لتحقيق طموحاته .

 

ومن جهته بارك رئيس النادي أحمد المرزوقي هذه الصفقة التي تبني جسوراً للمستقبل وتمنى للاعب كل التوفيق مع زملائه اللاعبين .

 

هذا وقدم المرزوقي خالص شكره للأمير خالد بن عبدالله الرمز الأهلاوي الكبير على دعمه الكامل لإدارته بشكل عام ولتدعيم الصفقة بشكل خاص.

 

يذكر أن اللاعب لا يحق له تمثيل الأهلي إلا بعد مضي ستة أشهر أو اتفاقه مع إدارة نادي الشباب على شراء المدة المتبقية من عقده.

25 يناير 2017 - 27 ربيع الآخر 1438
04:56 PM
اخر تعديل
27 يناير 2017 - 29 ربيع الآخر 1438
09:00 AM
وقّع عقد انتقاله رسمياً .. ولن يلعب للأهلي إلا بموافقة "الشباب"

مقابل ٣٠ مليون ريال .. "العويس" أهلاوياً  لمدة خمس سنوات

A A A
محمد البقمي - الرياض
70
47,618

وقّعت رسمياً إدارة نادي الأهلي عقداً احترافياً يمتد لمدة خمس سنوات مع حارس المنتخب الوطني ونادي الشباب محمد العويس وذلك بعد دخوله الفترة الحرة من عقده والتي تتيح لأي ناد التفاوض والتوقيع معه .

 

وكشفت المصادر أن اللاعب سيتقاضى مبلغ ٣٠ مليون ريال نظير هذه الصفقة منها ١٠ ملايين مقدم عقد و٤ ملايين ريال راتب سنوي.

 

وقد شكر اللاعب إدارة نادي الأهلي ورجالاته على سهولة وسرعة المفاوضات مبياً أن رغبته الشخصية حسمت خيار انتقاله للأهلي إذ يرى أنه المكان والبيئة الأمثل لتحقيق طموحاته .

 

ومن جهته بارك رئيس النادي أحمد المرزوقي هذه الصفقة التي تبني جسوراً للمستقبل وتمنى للاعب كل التوفيق مع زملائه اللاعبين .

 

هذا وقدم المرزوقي خالص شكره للأمير خالد بن عبدالله الرمز الأهلاوي الكبير على دعمه الكامل لإدارته بشكل عام ولتدعيم الصفقة بشكل خاص.

 

يذكر أن اللاعب لا يحق له تمثيل الأهلي إلا بعد مضي ستة أشهر أو اتفاقه مع إدارة نادي الشباب على شراء المدة المتبقية من عقده.

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