مقاطع منتشرة لـ"حرازات جدة" تظهر أصوات تبادل إطلاق النار ودويّ الانفجار

الإنجاز الأمني حظي بإشادات واسعة ومنقطعة النظير

يواصل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي بث عدد من المقاطع أظهرت أصوات تبادل إطلاق النار إثر مداهمة رجال الأمن لوكر الإرهابييْن بحرازات جدة، كما أظهرت دوي الانفجار الذي خلّفه الارهابيان إثر تفجير نفسيهما ليحظى الإنجاز الأمني بإشادات واسعة ومنقطعة النظير.



وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية صرّح بأنه في إطار ما تقوم به الجهات الأمنية من مهام في مكافحة الإرهاب والإطاحة بأوكاره وخلاياه وعناصره، وإضعاف المقومات التي يعتمدون عليها في الإعداد لمخططاتهم الإجرامية للإخلال بأمن البلاد واستقرارها، فقد باشرت الجهات الأمنية بتوفيق من الله، صباح يوم السبت الموافق 23/ 4/ 1438هـ على ضوء المعلومات المتوفرة لديها مداهمة وكرين إرهابيين لخليةً إرهابية بشكل متزامن.



وبينت أن الموقع الأول منهما بحي الحرازّات بمحافظة جدة، وهو عبارة عن استراحة، اتخذها عناصر الإجرام مأوى لهم، ومعملاً لتصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة. وبتطويقها وتأمين المواقع المجاورة لها؛ بادر من فيها، وهما شخصان بإطلاق النار بشكل كثيف على رجال الأمن، ولم يستجيبا لكل النداءات التي وجهت لهما بتسليم نفسيهما، ما اقتضى الرد عليهما بالمثل وفقاً لما تطلبه الموقف. وحينما يئسا من القدرة على الإفلات من قبضة رجال الأمن أقدما على تفجير نفسيهما بواسطة أحزمة ناسفة؛ ما أدى لتطاير أشلائهما في موقع الاستراحة مع انفجار المعمل الذي بداخلها، فيما لم يصب أحد من الموجودين بجوار موقعها الذي تم تأمينه قبل المداهمة، أو أحد من المارة، أو رجال الأمن، بأي أذى ولله الحمد.



وأضاف: أما الوكر الثاني فكان عبارة عن شقة سكنية بحي النسيم بمحافظة جدة تواجد فيها شخص ثالث يرتبط بمن تم التعامل معهما داخل الاستراحة، وتمكنت قوات الأمن بفضل الله من إلقاء القبض عليه قبل أن يتمكن من المقاومة ويدعى "حسام بن صالح بن سمران الجهني" سعودي الجنسية، وقبض بمعيته على امرأة تدعى "فاطمة رمضان بالوشي علي مراد" "باكستانية الجنسية" يدعي المذكور أنها زوجته. كما ضبط بشقته سلاح رشاش وحقيبة مشركة وأجهزة هاتف جوال في حالة تشريك غير مكتملة.



وأشار إلى أن الجهات الأمنية لاتزال تباشر مهامها في رفع الأدلة والآثار من الموقعين والتحقيق مع المقبوض عليهما، وسيعلن لاحقاً بالتفاصيل الكاملة، بما فيها هوية الانتحاريين.

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