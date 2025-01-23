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25 مقترحاً تصميمياً لحدائق الأحياء بالدمام

قدمها طلاب كلية العمارة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

نفذت كلية العمارة والتخطيط ممثلة بقسم عمارة البيئة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام  25 نموذجاً تصميمياً مقترحاً لحدائق الأحياء بالمنطقة الشرقية وتحديداً في مدينة الدمام، في توجهها نحو عمل مشاريع تعليمية إبداعية تخدم المجتمع.


أوضح ذلك عميد كلية العمارة والتخطيط الأستاذ الدكتور عبدالسلام السديري، وقال إن مجموعة من طلاب السنة الأولى في قسم هندسة عمارة البيئة قاموا بتقديم مقترحات تصميمية تضمنت أفكار إبداعية لحدائق الأحياء السكنية بمدينة الدمام بإشراف كل من الدكتور عبدالعزيز العويد والدكتور طارق الرواف والمهندس عبدالله العويس، كما قدم هذه المشاريع كل من الدكتور سعيد العويس عميد كلية التصاميم والدكتور عبدالباقي التيسان والمهندس طفيل اليوسف وذلك من خلال قسم هندسة عمارة البيئة (قسم تنسيق المواقع سابقاً)، في كلية العمارة والتخطيط بجامعة عبدالرحمن بن فيصل الذي يعتبر واحداً من قسمين فقط في هذا التخصص على مستوى المملكة العربية السعودية والذي تم افتتاحه عام 1396هـ الموافق 1975م كقسم مساند في كلية العمارة والتخطيط.


وقال الدكتور عبدالعزيز بن محمد العويد الأستاذ المشارك بقسم عمارة البيئة في جامعة عبدالرحمن بن فيصل إن مجموعة من طلاب قسم عمارة البيئة قاموا بعمل تصاميم ونماذج مقترحة حديثة لحدائق الأحياء السكنية، وتحديدًا في مدينة الدمام (حديقة السدر) القائمة بالقرب من كورنيش الدمام، مشيراً إلى أن المقترحات تضمنت أفكاراً إبداعية وفلسفة جديدة حول تصميم حدائق الحي السكني، حيث قدمت مقترحات جيدة عن طريق ربط الحديقة بالمسجد الملاصق، وتم عمل تصاميم للحواجز والجداريات المحيطة للحديقة بطريقة فريدة من نوعها.


وأضاف أن الـ(25) مقترحًا استلهمت هذه الأفكار من "مكون ما" مثل مقود السفينة، الشراع، النخلة، الزخرفة الإسلامية، وغيرها من الأفكار الحديثة الإبداعية، وفي الوقت نفسه فإن التصاميم المقترحة أوجدت فراغات وأنشطة خارجية تهدف إلى الربط مع البيئة الخارجية، بحيث يكون التواصل بين الزائر والمستخدمين للموقع والبيئة المحيطة .


فيما ذكر المشرف الآخر الدكتور طارق الرواف أن المقترحات التصميمة التي قدمها الطلاب تضمنت عدة تسهيلات ومرافق عامة بطرق مبتكرة حديثة يتطلبها الزوار ومستخدمو المكان بالاضافة إلى  بعض الأنشطة الرياضية والترفيهية الخاصة بالأطفال وذويهم وكذلك مطعم وكوفي شوب (مقهى) خارجي ضمن الطبوغرافية الخاصة بالموقع، وأشار إلى أنه تم عمل بعض المجسمات في الساحات الخارجية للحدائق التي ترمز لمدينة الدمام بطبيعتها الساحلية عبر هذه المجسمات.


بدوره قال رئيس قسم عمارة البيئة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالباقي: من منطلق حرصنا الدائم بقسم عمارة البيئة في كلية العمارة والتخطيط على الحفاظ على البيئة وتطوير المواقع السياحية والتنمية المستدامة للمواد والتشجيع الدائم للطلاب على تنمية روح الابتكار والإبداع وتنفيذ الأفكار الإبداعية والمتطورة، والقابلة للتنفيذ في نفس الوقت؛ جاء هذا المشروع ليتعرف الطالب على كيفية التعامل مع المناسيب المختلفة، حيث قدم الطلاب تصاميم راعت الجانب الوظيفي والجمالي والبصري في نفس الوقت.
 
 

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25 مقترحاً تصميمياً لحدائق الأحياء بالدمام
سبق

نفذت كلية العمارة والتخطيط ممثلة بقسم عمارة البيئة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام  25 نموذجاً تصميمياً مقترحاً لحدائق الأحياء بالمنطقة الشرقية وتحديداً في مدينة الدمام، في توجهها نحو عمل مشاريع تعليمية إبداعية تخدم المجتمع.


أوضح ذلك عميد كلية العمارة والتخطيط الأستاذ الدكتور عبدالسلام السديري، وقال إن مجموعة من طلاب السنة الأولى في قسم هندسة عمارة البيئة قاموا بتقديم مقترحات تصميمية تضمنت أفكار إبداعية لحدائق الأحياء السكنية بمدينة الدمام بإشراف كل من الدكتور عبدالعزيز العويد والدكتور طارق الرواف والمهندس عبدالله العويس، كما قدم هذه المشاريع كل من الدكتور سعيد العويس عميد كلية التصاميم والدكتور عبدالباقي التيسان والمهندس طفيل اليوسف وذلك من خلال قسم هندسة عمارة البيئة (قسم تنسيق المواقع سابقاً)، في كلية العمارة والتخطيط بجامعة عبدالرحمن بن فيصل الذي يعتبر واحداً من قسمين فقط في هذا التخصص على مستوى المملكة العربية السعودية والذي تم افتتاحه عام 1396هـ الموافق 1975م كقسم مساند في كلية العمارة والتخطيط.


وقال الدكتور عبدالعزيز بن محمد العويد الأستاذ المشارك بقسم عمارة البيئة في جامعة عبدالرحمن بن فيصل إن مجموعة من طلاب قسم عمارة البيئة قاموا بعمل تصاميم ونماذج مقترحة حديثة لحدائق الأحياء السكنية، وتحديدًا في مدينة الدمام (حديقة السدر) القائمة بالقرب من كورنيش الدمام، مشيراً إلى أن المقترحات تضمنت أفكاراً إبداعية وفلسفة جديدة حول تصميم حدائق الحي السكني، حيث قدمت مقترحات جيدة عن طريق ربط الحديقة بالمسجد الملاصق، وتم عمل تصاميم للحواجز والجداريات المحيطة للحديقة بطريقة فريدة من نوعها.


وأضاف أن الـ(25) مقترحًا استلهمت هذه الأفكار من "مكون ما" مثل مقود السفينة، الشراع، النخلة، الزخرفة الإسلامية، وغيرها من الأفكار الحديثة الإبداعية، وفي الوقت نفسه فإن التصاميم المقترحة أوجدت فراغات وأنشطة خارجية تهدف إلى الربط مع البيئة الخارجية، بحيث يكون التواصل بين الزائر والمستخدمين للموقع والبيئة المحيطة .


فيما ذكر المشرف الآخر الدكتور طارق الرواف أن المقترحات التصميمة التي قدمها الطلاب تضمنت عدة تسهيلات ومرافق عامة بطرق مبتكرة حديثة يتطلبها الزوار ومستخدمو المكان بالاضافة إلى  بعض الأنشطة الرياضية والترفيهية الخاصة بالأطفال وذويهم وكذلك مطعم وكوفي شوب (مقهى) خارجي ضمن الطبوغرافية الخاصة بالموقع، وأشار إلى أنه تم عمل بعض المجسمات في الساحات الخارجية للحدائق التي ترمز لمدينة الدمام بطبيعتها الساحلية عبر هذه المجسمات.


بدوره قال رئيس قسم عمارة البيئة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالباقي: من منطلق حرصنا الدائم بقسم عمارة البيئة في كلية العمارة والتخطيط على الحفاظ على البيئة وتطوير المواقع السياحية والتنمية المستدامة للمواد والتشجيع الدائم للطلاب على تنمية روح الابتكار والإبداع وتنفيذ الأفكار الإبداعية والمتطورة، والقابلة للتنفيذ في نفس الوقت؛ جاء هذا المشروع ليتعرف الطالب على كيفية التعامل مع المناسيب المختلفة، حيث قدم الطلاب تصاميم راعت الجانب الوظيفي والجمالي والبصري في نفس الوقت.
 
 

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
11:11 PM
قدمها طلاب كلية العمارة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

25 مقترحاً تصميمياً لحدائق الأحياء بالدمام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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نفذت كلية العمارة والتخطيط ممثلة بقسم عمارة البيئة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام  25 نموذجاً تصميمياً مقترحاً لحدائق الأحياء بالمنطقة الشرقية وتحديداً في مدينة الدمام، في توجهها نحو عمل مشاريع تعليمية إبداعية تخدم المجتمع.


أوضح ذلك عميد كلية العمارة والتخطيط الأستاذ الدكتور عبدالسلام السديري، وقال إن مجموعة من طلاب السنة الأولى في قسم هندسة عمارة البيئة قاموا بتقديم مقترحات تصميمية تضمنت أفكار إبداعية لحدائق الأحياء السكنية بمدينة الدمام بإشراف كل من الدكتور عبدالعزيز العويد والدكتور طارق الرواف والمهندس عبدالله العويس، كما قدم هذه المشاريع كل من الدكتور سعيد العويس عميد كلية التصاميم والدكتور عبدالباقي التيسان والمهندس طفيل اليوسف وذلك من خلال قسم هندسة عمارة البيئة (قسم تنسيق المواقع سابقاً)، في كلية العمارة والتخطيط بجامعة عبدالرحمن بن فيصل الذي يعتبر واحداً من قسمين فقط في هذا التخصص على مستوى المملكة العربية السعودية والذي تم افتتاحه عام 1396هـ الموافق 1975م كقسم مساند في كلية العمارة والتخطيط.


وقال الدكتور عبدالعزيز بن محمد العويد الأستاذ المشارك بقسم عمارة البيئة في جامعة عبدالرحمن بن فيصل إن مجموعة من طلاب قسم عمارة البيئة قاموا بعمل تصاميم ونماذج مقترحة حديثة لحدائق الأحياء السكنية، وتحديدًا في مدينة الدمام (حديقة السدر) القائمة بالقرب من كورنيش الدمام، مشيراً إلى أن المقترحات تضمنت أفكاراً إبداعية وفلسفة جديدة حول تصميم حدائق الحي السكني، حيث قدمت مقترحات جيدة عن طريق ربط الحديقة بالمسجد الملاصق، وتم عمل تصاميم للحواجز والجداريات المحيطة للحديقة بطريقة فريدة من نوعها.


وأضاف أن الـ(25) مقترحًا استلهمت هذه الأفكار من "مكون ما" مثل مقود السفينة، الشراع، النخلة، الزخرفة الإسلامية، وغيرها من الأفكار الحديثة الإبداعية، وفي الوقت نفسه فإن التصاميم المقترحة أوجدت فراغات وأنشطة خارجية تهدف إلى الربط مع البيئة الخارجية، بحيث يكون التواصل بين الزائر والمستخدمين للموقع والبيئة المحيطة .


فيما ذكر المشرف الآخر الدكتور طارق الرواف أن المقترحات التصميمة التي قدمها الطلاب تضمنت عدة تسهيلات ومرافق عامة بطرق مبتكرة حديثة يتطلبها الزوار ومستخدمو المكان بالاضافة إلى  بعض الأنشطة الرياضية والترفيهية الخاصة بالأطفال وذويهم وكذلك مطعم وكوفي شوب (مقهى) خارجي ضمن الطبوغرافية الخاصة بالموقع، وأشار إلى أنه تم عمل بعض المجسمات في الساحات الخارجية للحدائق التي ترمز لمدينة الدمام بطبيعتها الساحلية عبر هذه المجسمات.


بدوره قال رئيس قسم عمارة البيئة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالباقي: من منطلق حرصنا الدائم بقسم عمارة البيئة في كلية العمارة والتخطيط على الحفاظ على البيئة وتطوير المواقع السياحية والتنمية المستدامة للمواد والتشجيع الدائم للطلاب على تنمية روح الابتكار والإبداع وتنفيذ الأفكار الإبداعية والمتطورة، والقابلة للتنفيذ في نفس الوقت؛ جاء هذا المشروع ليتعرف الطالب على كيفية التعامل مع المناسيب المختلفة، حيث قدم الطلاب تصاميم راعت الجانب الوظيفي والجمالي والبصري في نفس الوقت.
 
 

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