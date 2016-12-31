مقتل أربعيني بطلقات نارية من مجهولين في "عوامية القطيف"

الشرطة تلقت بلاغاً من المستشفى وباشرت "الضبط الجنائي"

لقي مواطن أربعيني مصرعه، أمس، بعدما أطلق مسلحون النار عليه؛ ما أدّى إلى إصابته في بلدة العوامية بمحافظة القطيف.

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي؛ لـ "سبق": "في العاشرة والنصف من مساء أمس الجمعة، ‏بُلغت شرطة محافظة القطيف من مستشفى القطيف المركزي، بما يفيد إسعاف شخص متوفى نتيجة إصابته بطلقات نارية".

وأضاف: "بالانتقال للمستشفى؛ اتضح أن المجني عليه مواطن أربعيني، وتشير الاستجوابات الأولية إلى تعرُّضه لإطلاق نارٍ من مصدرٍ مجهولٍ في أثناء وقوفه أمام منزل أحد أقاربه ببلدة العوامية".

وأردف: "باشر المختصّون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة للكشف عن مُلابساتها والبحث والتحرّي عن الجناة".