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مقتل 3 أشخاص وفقدان 12 في جنوح وتحطم ناقلة نفط بالإمارات

بسبب الأحوال الجوية السائدة في البلاد

قالت القيادة العامة لشرطة إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين: "إنَّ الأحوال الجوية السائدة في البلاد تسببت بجنوح وتحطم ناقلة محمّلة بالمواد البترولية وتحطُّمها".

وأضافت شرطة الشارقة في بيان لها –بحسب موقع الخليج أون لاين-: "إنَّ ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم، في حين أصيب آخرون في الحادث، وما زال البحث جاريًا عن 12 بحارًا جميعهم هنود، في الحادث الذي وقع قبالة شاطئ الحمرية في الإمارة.

وقال "العميد علي سيف النداس" مدير إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة الشارقة، في البيان: إن فرق الشرطة والإنقاذ عثرت على 5 أشخاص كانوا ما يزالون على متن السفينة، بينهم شخصان مصابان بجروح طفيفة، وتم نقلهما لتلقي العلاج بالمستشفى.
 

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مقتل 3 أشخاص وفقدان 12 في جنوح وتحطم ناقلة نفط بالإمارات
سبق

قالت القيادة العامة لشرطة إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين: "إنَّ الأحوال الجوية السائدة في البلاد تسببت بجنوح وتحطم ناقلة محمّلة بالمواد البترولية وتحطُّمها".

وأضافت شرطة الشارقة في بيان لها –بحسب موقع الخليج أون لاين-: "إنَّ ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم، في حين أصيب آخرون في الحادث، وما زال البحث جاريًا عن 12 بحارًا جميعهم هنود، في الحادث الذي وقع قبالة شاطئ الحمرية في الإمارة.

وقال "العميد علي سيف النداس" مدير إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة الشارقة، في البيان: إن فرق الشرطة والإنقاذ عثرت على 5 أشخاص كانوا ما يزالون على متن السفينة، بينهم شخصان مصابان بجروح طفيفة، وتم نقلهما لتلقي العلاج بالمستشفى.
 

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
10:32 PM
بسبب الأحوال الجوية السائدة في البلاد

مقتل 3 أشخاص وفقدان 12 في جنوح وتحطم ناقلة نفط بالإمارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت القيادة العامة لشرطة إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين: "إنَّ الأحوال الجوية السائدة في البلاد تسببت بجنوح وتحطم ناقلة محمّلة بالمواد البترولية وتحطُّمها".

وأضافت شرطة الشارقة في بيان لها –بحسب موقع الخليج أون لاين-: "إنَّ ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم، في حين أصيب آخرون في الحادث، وما زال البحث جاريًا عن 12 بحارًا جميعهم هنود، في الحادث الذي وقع قبالة شاطئ الحمرية في الإمارة.

وقال "العميد علي سيف النداس" مدير إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة الشارقة، في البيان: إن فرق الشرطة والإنقاذ عثرت على 5 أشخاص كانوا ما يزالون على متن السفينة، بينهم شخصان مصابان بجروح طفيفة، وتم نقلهما لتلقي العلاج بالمستشفى.
 

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